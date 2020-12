Podia ter sido um outro filme, com mais protagonistas e mais depoimentos, imagens de arquivo, banda sonora. “Narciso Em Férias”, porém, não é nada disso, é outra coisa: a possibilidade dos espectadores ocuparem durante hora e meia a cabeça de Caetano Veloso, verem-no ouvindo-o discorrer longamente — durante quase uma hora e meia — sobre os 54 dias em que esteve preso durante a ditadura militar brasileira.

O filme, de uma secura e despojamento que fazem jus à solidão sentida por Caetano na prisão, será exibido pela primeira vez em Portugal no próximo domingo, 6 dezembro, em Portugal — mais concretamente a partir das 10h30, na Culturgest, em Lisboa —, no âmbito do festival de cinema documental Doc Lisboa.

De “Narciso Em Férias” não se podem esperar grandes artifícios: do início ao fim, o que se vê é Caetano Veloso sentado numa sala de aparência desconfortável, a mergulhar no período que começa a 27 de dezembro de 1968, quando a polícia federal lhe bate à porta em São Paulo, e que só termina perto de dois meses depois (54 dias depois) com a libertação.

[O trailer do filme ‘Narciso Em Férias’:]

Os únicos momentos que destoam do fio condutor do filme, a memória e a voz de Caetano a percorrer os dias e as noites na prisão, as emoções e as frustrações e as dúvidas e os temores, são pequenos apontamentos musicais: Caetano Veloso a cantar, só voz e guitarra, uma ou outra canção associada (sua ou alheia, pela letra ou por a ouvir à época) aos dias de prisão, como a “canção de bom augúrio” que era “Hey Jude”, que o fazia crer em melhores dias.

Recapitulemos a história: dezembro de 1968, Caetano Veloso cabeludo e com 26 anos, já com três discos editados, no auge do tropicalismo, a terminar uma noite de tertúlia com conversa e canções em que estiveram a sua mulher à época, “Dedé”, o também cantor Gilberto Gil e a sua então namorada, Sandra, irmã de “Dedé”. De “manhãzinha”, entre as 5h30 e as 6h, a polícia chegava com o nascer do dia e levava-o preso — a ele e a Gilberto Gil.

O que se seguiu já foi, em boa parte, contado. Há detalhes que não tinham sido muito explorados, como documentos recém-encontrados que relatam em detalhe o interrogatório a que Caetano, já preso, viria a ser sujeito. Mas mais do que factos novos, o que “Narciso Em Férias” traz é imersão: Caetano Veloso como nunca o víramos, a contar em detalhe, não dia a dia mas quase, as vivências na prisão, a sua cabeça a recuar às intrincadas teias que se lhe alojaram na mente nos dias de cárcere, as emoções recuperadas por um narrador que sabe como poucos prender um espectador e contar uma história — esta história.

No filme, Caetano recua à primeira cela, à “manta verde-oliva”, aos “restos de jornal”, à “latrina” e à “portinhola baixa que abriam para botar comida — durante alguns dias não vi ninguém, só a mão de alguém”. Retrocede às ameaças do guarda que o percebia insatisfeito com a comida: “Está fazendo greve de fome? Vai levar porrada!”. Recua à crença de que “a vida era só aquilo, fatalmente aquilo” e que tudo o resto tinha sido “uma imaginação”. Lembra as noites interrompidas pelos “gritos de pessoas sendo torturadas”, talvez (imagina) presos “de baixa renda”, sem nome e influência. Recorda o sargento que permitiu à sua mulher entrar na cela — e que acabou preso por isso —, emociona-se com um exemplar da revista que recebeu na prisão, ri-se com a “fake news” que motivou a prisão, gargalha incrédulo, por um momento até divertido, com as perguntas e respostas do seu interrogatório recentemente encontradas. E cita uma frase que ouviu, que ‘quando a gente é preso, é preso para sempre’, pensa sobre ela: “Às vezes sinto isso”.

As memórias de Caetano Veloso neste documentário-entrevista realizado e conduzido por Ricardo Calil e Renato Terra estão a percorrer as salas de cinema dos festivais europeus. Chegam a Lisboa, por exemplo, depois de uma passagem pelo Festival de Veneza e por um festival holandês. No Brasil, o filme entrou diretamente em streaming e “a repercurssão foi muito grande, virou não só um objeto de discussão cinematográfica mas também um objeto de discussão política”, diz ao Observador um dos dois realizadores, Ricardo Calil.

Em entrevista através de Zoom, o realizador brasileiro vai mais longe: no Brasil, “Narciso Em Férias” foi “um acontecimento cultural”. Pode parecer “imodesto” dizê-lo, acrescenta logo de seguida Ricardo Calil, “mas foi, gerou muitas discussões aqui”. A entrevista estava prestes a começar mas o cineasta ainda deixaria um lamento agridoce: “É um motivo de grande felicidade [o filme] ser selecionado pelo Doc Lisboa, mas me dá muita tristeza não estar aí podendo conversar com as pessoas ao vivo. É pena”.