Mas dentro de casa?

Sim, poderíamos pôr óculos e ver como ficaria. Há formas de melhorar a experiência, mas no que toca a determinadas categorias de produtos, há definitivamente a necessidade de os sentirmos. Provavelmente o que vai acontecer é que os produtos do dia-a-dia, de conveniência, podem ficar mais automatizados, poderemos comprá-los online, mas os produtos que compramos raramente ou por impulso, podem ter uma funcionalidade na loja. Por exemplo, o que disse hoje [aos empresários] é que provavelmente continuará a haver uma loja de conveniência, e provavelmente serão mais tecnológicas, onde escolhemos o produto da prateleira, que me informa sobre a constituição nutricional, se é consumível, etc. Se for comida pode dar-me ideias de receitas, pode estar ligado a minha casa e diz: tens este ingrediente, mas não tens este, queres este também? A grande diferença tem que ver com as categorias de produtos como eletrónica, mobiliário, vestuário, e até beleza. Para esses produtos ainda é divertido ir às lojas.

Como na experiência da Samsung.

Sim, tal como na experiência da Samsung de que falei há pouco… Tocamos nos diferentes produtos da Samsung e vemos as várias formas de uso. Muitos players na área da maquilhagem estão a experimentar a inteligência artificial, em que podemos experimentar maquilhagem e podemos fazer isso em casa. Mas se virmos lojas como a Sephora… eles fazem um trabalho fantástico com as maquilhadoras nas lojas, e há um atendimento pessoal. É uma grande mudança que vamos ver porque as lojas de conveniência apenas vão representar uma pequena percentagem de lojas de retalho no futuro. Acho que muito mais do que vem é esta mudança em torno da experiência. Ou talvez no caso da Samsung, como disse no início, há uma loja à qual podemos ir comprar, mas se é uma loja de roupa, talvez tenham um exemplar de cada produto que possamos experimentar e talvez nos seja entregue mais tarde.

Poderemos no futuro experimentar um casaco e na loja podemos sentir como se estivéssemos no outro lado do mundo?

Esse foi o exemplo que usei na palestra, o de uma loja de vestuário desportivo. Por exemplo, experimentamos um casaco de inverno porque queremos ir fazer uma caminhada na Patagónia, ou no Alasca, onde faz frio. Parte da experiência pode ser testar o produto, neste caso, testar para o frio. Ou talvez seja apenas uma roupa bonita que queremos usar num sábado à noite. Podermos ver com diferente luminosidade. Ou experienciar o terreno para onde vamos com os sapatos que queremos. Tudo na loja. Tem que ver com sermos capazes de criar estas experiências da vida real ou cenários para percebermos como iria resultar nas lojas.

Quando é que isso estaria disponível? As lojas já estão a experimentar essa tecnologia?

Estamos a ver pouco a pouco. A razão por que chamamos a este projeto ‘Commerce 2040’ é porque achamos que legitimamente vai demorar 20 anos até que esta tecnologia esteja mais largamente disponível. Irá começar em alguns países, ou cidades, de forma mais rápida do que noutras, será mais significativo em certas categorias de produtos. Iremos ver esta ascensão, mas muito do que achamos que o futuro espera vai requerer muito mais mudanças nas infraestruturas, o que vai obviamente abrandar o processo. Quando pensamos nas mudanças tecnológicas dos últimos cerca de dez anos, o Airbnb, a Uber, estas plataformas usam tecnologia a um nível muito superficial — o Facebook para ligar amigos, o Airbnb para ligar um comprador a um vendedor. Portanto acreditamos que a próxima leva de mudanças será mais em termos de infraestruturas.

Que mudanças seriam necessárias?

Refiro-me à casa, por exemplo, ter mais espelhos ou ecrãs interativos na casa. Tudo isso precisa de ser construído. As lojas de retalho, se apostarem em sistemas de experiência focados no cliente… isso vai requerer muitas mudanças. Mesmo o ambiente das lojas de conveniência, aquilo a que chamamos o ‘comércio desacompanhado’ — a ideia de agarrar algo das prateleiras e ir embora. Vemos isso a emergir. Por exemplo, a Amazon está a aplicar isto nalgumas das lojas, estão a construir novas lojas de raiz. Há algumas startups a aparecer que podem desenvolver estas ideias com tecnologia algo simples, pode ser apenas pôr câmaras nos tetos para monitorizar as pessoas na loja, mas a Amazon está mais ao nível da prateleira. Tudo tem de ser construído com a tecnologia a seguir as pessoas.

Mas porquê?

É uma questão de os consumidores sentirem os produtos, que são depois automaticamente adicionado ao nosso ‘carrinho de compras’ virtual. Podem sair da loja sem terem de fazer ‘checkout’, ir à caixa.

Os retalhistas teriam de investir muito para aplicar essas mudanças. Estão dispostos a isso?

No caso da Amazon penso que é um grande investimento. O que estamos a ver com algumas destas startups é que será menos intensivo em termos tecnológicos, penso que será mais ‘fazível’ para algumas empresas. Como qualquer investimento, temos de ver aonde nos irá levar, quanto é que vamos ganhar em vendas, ou cortar em custos laborais. E provavelmente só vai acontecer nalguns locais. Pensemos numa loja conveniência em que colocamos esta tecnologia… pode ser apenas numa escala mais pequena, para que a loja possa funcionar 24 sobre 24 horas. Talvez apenas uma pessoa esteja lá só para repor o stock das prateleiras e ajudar caso haja algum problema de tecnologia. De outra forma, não serão precisos tantos trabalhadores.