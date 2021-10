A mesma fonte, porém, apresenta um relato ligeiramente diferente do fornecido pelo Olímpico do Montijo: a de que terá havido uma agressão nas bancadas. “Não queremos que a imagem do Montijo fique manchada por meia dúzia de energúmenos”, acrescenta a fonte sadina, sublinhando que “não há qualquer animosidade” entre os dois clubes.

Ambas as equipas já condenaram publicamente a situação e, em comunicado, dizem-se disponíveis para colaborar com as autoridades. Ainda não há consenso sobre o que aconteceu exatamente dentro do Campo da Liberdade naquele domingo e o relatório da equipa de arbitragem ainda não foi divulgado — mas uma fonte próxima garantiu ao Observador que do documento não consta nenhuma expulsão de jogadores ou membros da equipa técnica, indiciando que o árbitro não terá dado particular relevância aos desacatos no final do jogo.

Na Tertúlia O Aldeano, Vítor Silva encolhe os ombros enquanto lê o comunicado do seu clube no Facebook, onde o Olímpico garante estar disponível “para colaborar nos respetivos processos de averiguações”, quer com a Associação de Futebol de Setúbal quer com a PSP. “Eles não podem fazer muito mais, têm de colaborar…”, diz o adepto. “Mas isto já passou para as redes sociais, agora vai andar aqui tudo aos saltos”, afirma, antes de começar a ler os comentários em voz alta, a grande maioria crítica da atuação da polícia.

A PSP já confirmou oficialmente a abertura de um inquérito disciplinar “para averiguar se os recursos a arma de fogo cumpriram com a legislação e regulamentação interna aplicáveis”.

Em declarações ao Observador, o porta-voz da PSP recusou comentar o recurso aos disparos pelo facto de estar em curso uma investigação interna. Mas lembra que tal só aconteceu na sequência de um “crescendo” da situação, depois de terem sido usados bastões para separar os grupos em conflito, sem o resultado esperado: “O que presidiu sempre à intervenção da polícia foi conseguir separar os grupos; e vê-se que só a presença da polícia entre grupos não surtiu efeito, o recurso ao bastão não surtiu efeitos e nota-se um crescendo de pessoas“, afirmou o intendente Nuno Carocha. “Os polícias não poderiam ficar à espera de que a situação assumisse maior gravidade, com ferimentos”, resume.

Clima de tensão entre claque do Olímpico e PSP já dura há semanas

As críticas à atuação da PSP no Montijo sobem particularmente de tom por surgirem na sequência de semanas tensas. Desde o início da época que a claque do Olímpico do Montijo se tem vindo a queixar do policiamento feito nos jogos em casa, que acusa de ser particularmente apertado. “Têm-se queixado de que se sentem reprimidos, sim”, confirma Hugo Nascimento. O diretor desportivo sublinha que, com exceção de um incidente num jogo contra o rival local Alcochetense, em 2017, nunca assistiu a quaisquer episódios de violência relacionados com a claque: “Nada a apontar à claque. O Montijo é uma cidade do futebol e o futebol é um sítio de paixões”, resume.

A paixão não impediu o grupo Orgulho Aldeano de suspender o apoio à equipa nos jogos em casa. A decisão foi anunciada no Facebook do grupo no dia 5 de outubro: “O Campo da Liberdade, que em tempos já foi a nossa casa, onde éramos bem vindos e onde nos podíamos encontrar com amigos e desfrutar de tardes de futebol, já não existe”, pode ler-se na publicação onde é dito que a claque passará a apoiar a equipa de forma organizada “apenas nos jogos fora”, para não “prejudicar o clube” nem “causar multas desnecessárias”.

Ao Observador, um membro próximo da claque explica que a decisão foi tomada na sequência dos últimos jogos no Campo da Liberdade. Os membros do Orgulho Aldeano dizem-se “acossados” pela PSP e queixam-se de revistas apertadas e exigências de certificado de vacinação contra a Covid-19 — apesar de este só ser obrigatório em estádios ao ar livre com lotação acima das mil pessoas. “Na outra semana, até o meu filho de sete anos queriam revistar, achavam que ele levava petardos”, diz o mesmo adepto. “Quando vamos para fora não pagamos bilhete, não pedem certificado, nada. E corre tudo bem. Aqui é um problema.”

No meio do clima de tensão entre os adeptos locais e as autoridades, todos temem pelo que possa vir a acontecer nos próximos jogos, se for aplicado algum castigo ao Olímpico, como um jogo à porta fechada. “Ainda por cima, o próximo jogo em casa é com o Alcochetense…”, comenta-se nas mesas da Tertúlia, em referência ao grande rival da zona.