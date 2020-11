A atração dos opostos

Os destinos de Barack Obama e de Joe Biden cruzaram-se pela primeira vez em 2004. Foi nessa altura em que o recém-eleito senador do Illinois passou a cruzar os corredores e as câmaras do Congresso com Joe Biden, que por ali andava já desde 1972. Porém, a primeira menção de Barack Obama ao que viria a ser o seu número dois não foi por estarem do mesmo lado, mas antes em lados opostos. Mais do que isso, em competição.

O cenário eram as eleições primárias do Partido Democrata que Barack Obama viria a vencer, em 2008. Ainda em 2007, quando a corrida em causa ainda estava longe se centrar no duelo que viria a marcá-la — em que Barack Obama desafiou e venceu Hillary Clinton —, também Joe Biden fazia parte dos inscritos. Não foi por muito tempo. Desistindo da campanha logo após a primeira paragem, o Iowa, por ali só ter conseguido 1%, Biden desvaneceu-se do pensamento de todos. Porém, 12 anos depois, o homem a quem viria a chamar “chefe” mais à frente não se esqueceu de algo que ele lhe disse.

O episódio remonta para um discurso sobre política externa em 2007 que, sabendo-se o que veio a acontecer anos mais tarde, correu particularmente bem a Barack Obama. O tema era o Paquistão, país com o qual os EUA mantinham à altura uma aliança de vantagens dúbias — algo que já era claro à altura, perante o facto de naquele país proliferarem os movimentos jiadistas, com destaque para a fronteira com o Afeganistão. A suspeita era simples: a de que, à semelhança de tantos outros terroristas, Bin Laden estaria escondido naquele país. E a promessa era igualmente simples: se fosse preciso, os EUA matá-lo-iam em solo paquistanês.