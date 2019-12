“Daqui a pouco, estaremos lavadas em lágrimas. Ou de tristeza ou de felicidade”, antecipa Amber. Charlie interrompe: “Não queres falar com alguém que votou pela primeira vez?”, pergunta, em ritmo acelerado, enquanto puxa o amigo Assin para o centro da conversa. Ele acede a juntar-se: “Tenho 26 anos e votei pela primeira vez nesta eleição”, confirma, com ar solene. “Ainda não acredito totalmente em Corbyn, mas quero mudança. E há qualquer coisa nele em que acredito, qualquer coisa de natural. Votei pelo menor dos dois males, mas, pelo menos, sinto que ele é honesto”. As amigas sorriem. Interpretam esta conversão repentina ao Corbynismo como um sinal: talvez outros, como Assin, tenham pensado da mesma forma nesta eleição.

À beira de serem conhecidas as projeções: “Será que quero mesmo saber?”

Charlie e Amber são exemplos clássicos dos chamados Corbynistas, os jovens mobilizados em torno de Jeremy Corbyn de zonas urbanas, como Londres, que compõem grande parte do seu eleitorado. A grande questão, à medida que a hora da divulgação da sondagem à boca das urnas se aproximava, era se o líder trabalhista teria conseguido convencer outros para além desta demografia. E, apesar de, oficialmente, todos os jovens ouvidos pelo Observador se dizerem confiantes, nas conversas cruzadas ouvem-se outras coisas. “Será que quero mesmo saber?”, questiona-se a certa altura uma jovem, cinco segundos antes da divulgação da sondagem.

Quando batem as 22h em ponto, os números que aparecem no ecrã deixam os presentes no Lexington Bar chocados. Há silêncio e olhos presos no ecrã gigante, em rostos incrédulos. Há quem esteja simplesmente a beber a sua bebida calado, de olhos colados à televisão. 368 lugares é a previsão feita pela BBC e pela Sky News para os conservadores, uma maioria que fica apenas atrás de duas de Margaret Thatcher, na história do Partido Conservador. Ninguém na sala esperava uma derrota tão esmagadora. Razão, talvez, pela qual alguém decidiu expressar esse choque em raiva perante a imagem de Boris Johnson quando esta aparece no ecrã: “Escumalha tory!”, grita um dos jovens. O padrão repetir-se-á ao longo da noite, com líderes conservadores a serem vaiados e insultados quando aparecem na televisão. Nigel Farage terá mesmo direito a um dedo do meio levantado.