Um dia de negociações tensas que terminou sem fumo branco. Com a aproximação da primeira votação e com um impasse negocial que continua a não ter fim à vista, na agenda de António Costa só coube uma palavra: Orçamento. Foi dele que o primeiro-ministro falou de manhã, longamente, aos jornalistas; à tarde, longamente, em reuniões com os partidos de esquerda; e à noite, de novo, aos jornalistas e aos jovens do PS. Acabou o dia com uma negociação ainda por fechar, com mais duas reuniões agendadas com o Bloco de Esquerda — uma técnica, outra com a presença de Costa –, que garante que continua a não haver acordo, e silêncio, pelo menos público, da parte do PCP.

Round one: ainda da parte da manhã, António Costa aproveitava a primeira leva de microfones dos jornalistas, que estavam no Panteão Nacional para acompanhar a homenagem a Aristides Sousa Mendes, para fazer o prefácio das reuniões. Com uma dupla estratégia que tem marcado os discursos dos socialistas nesta altura de incertezas: por um lado, ênfase na “humildade” e na “total disponibilidade” do PS para negociar; por outro, uma sugestão de pressão sobre os partidos, usando para isso a ameaça de crise política — ainda que sem carregar na dramatização — e a garantia de que as contas certas são mesmo um princípio sagrado para este Governo.

Aos microfones, um Costa aparentemente bem disposto foi dizendo e repetindo: o PS está humilde, aberto, disponível para negociar, incluindo temas extra-orçamentais — são esses que trazem “novidade” a esta negociação. Na verdade, já no ano passado o Bloco de Esquerda tinha misturado as leis laborais no pacote de medidas que exigia para aprovar o Orçamento, e dessa vez não correu bem: o partido acabou a votar contra o documento. Desta vez, a novidade é mesmo que o PCP decidiu seguir a mesma estratégia — e agora o Governo assume-se disponível para negociar, “sem linhas vermelhas”.