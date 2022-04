Nem homicídio nem praxe. Um "lamentável acidente" com uma janela na origem da morte de estudante em Leiria

Já no Hospital de Santo André, o estudante entrou no Serviço de Urgência Geral num “quadro de choque hemorrágico”, apresentando “duas feridas na axila”, relatou fonte oficial desta unidade hospitalar de Leiria. Quando A. chegou, por volta das 19h30, encontrava-se já em paragem cardiorrespiratória e estava a “ser submetido a manobra de reanimação”. O jovem do primeiro ano do curso de Solicitadoria, natural de Celorico da Beira, não resistiu às “lesões torácicas” que sofrera e que a PSP admitiu logo estarem “relacionadas com a causa da morte”. O óbito foi declarado pelas 20h00, indica a mesma fonte hospitalar.

Ministério Público informado quando certidão de óbito foi passada. Mas, três horas depois, PSP recebeu chamada de “pessoa externa ao caso” a avisar da morte

Só três horas depois de ter sido declarado o óbito de A. é que a PSP foi informada do caso. “No dia de ontem [quinta-feira], pelas 23h00, foi recebido no Centro de Comando e Controlo Operacional do Comando Distrital de Leiria, um telefonema de um particular, comunicando que tinha falecido um jovem, no Hospital de Santo André, em Leiria”, informa a PSP no comunicado.

Não foi um telefonema anónimo, mas a informação também não chegou de nenhum familiar ou profissional de saúde envolvido na prestação de cuidados à vítima. “O telefonema particular foi efetuado por pessoa externa ao caso”, esclareceu o Comandante Distrital da PSP de Leiria, superintendente José Figueira, numa resposta por escrito enviada ao Observador. Foi, aliás, esta chamada que fez com que o caso chegasse à polícia. “A PSP não tinha conhecimento do caso antes da chamada telefónica“, explicou o Comandante Distrital na mesma resposta.