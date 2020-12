Nem todas vacinas vão ser usadas já. Profissionais prioritários ainda não estão definidos. Os detalhes do plano de vacinação para a Covid-19

(em atualização)

O Governo ainda não definiu que profissionais de saúde serão vacinados com as primeiras doses da vacina da Pfizer que chegam em dezembro a Portugal, mas já sabe como irá contactar os utentes para perceber se querem ou não ser vacinados contra o novo coronavírus: através de SMS, ao qual os utentes terão de responder.

Parte das mais de 300 mil doses de vacina que chegarão ao país entre dezembro e janeiro serão guardadas para garantir que é administrada a segunda dose. A Pfizer irá encarregar-se de fazer chegar as doses de vacinas a Portugal Continental, aos Açores e à Madeira, sendo que a distribuição das unidades será feita de acordo com a população. O Governo também já planeou como irá garantir a segurança tanto dos locais de vacinação, como do transporte das vacinas e ficará a cargo das forças de segurança.

Estas são algumas das novas informações que constam da atualização do Plano de Vacinação contra a Covid-19, que foi apresentado no passado dia 3 de dezembro.

Quem será vacinado primeiro?

O Plano de Vacinaçaõ apresentado no início do mês já tinha definido quem seriam os grupos prioritários à imunização, mas entretanto ficou a saber-se que as primeiras doses de vacinas da Pfizer chegariam a Portugal ainda este mês. A ministra da Saúde adiantou, esta quinta-feira, que estas doses seriam administradas aos profissionais de saúde que estão na primeira linha no combate à Covid-19.

A versão mais recente do documento fala nos profissionais dos centros hospitalares de Lisboa Central e de São João, no Porto, que estejam diretamente envolvidos na prestação de cuidados a doentes com Covid-19, mas membros da task force criada para a elaboração deste plano de vacinação explicaram ao Observador que é algo meramente indicativo, uma vez que esta questão ainda não está fechada.