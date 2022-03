"Nenhuma catástrofe foi tão bem preparada". Como escolas, centros de saúde e Forças Armadas se preparam para o pior cenário em Velas

É que o edifício atual do Centro de Saúde de Velas, que entrou em obras em janeiro, não tem condições para suportar um sismo de grande magnitude como o que pode atingir a ilha nos próximos tempos: é um antigo convento do século XVII pintado de branco e amarelo, com painéis de azulejo branco em parte das paredes, escadas estreitas e um claustro no centro do edifício, que pertencia à Ordem dos Frades Franciscanos. Mas a escola sim: foi reabilitada há apenas sete anos, já com sistemas anti-sísmicos.

Crise chegou no meio de outra crise

A crise sísmica atinge Velas numa altura em que a administração do centro de saúde, que tomou posse há apenas três meses, procura gerir outra crise — a pandémica. “Até agora havia casos pontuais e conseguíamos gerir”, conta Francisco Fonseca. Mas o surgimento da variante Ómicron do coronavírus fez disparar o número de novos casos no concelho e está a arrastar para as urgências e internamentos por Covid-19 mais pessoas do que o habitual.