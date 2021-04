NFT (sigla para “Non-fungible token”, algo como ficheiro infungível, em português) ou imagem digital encriptada. Independentemente do nome que lhes derem, estes documentos digitais — que são vendidos maioritamente através de criptomoedas e a preços milionários na moeda comum — ainda não passaram de moda. A 11 de março, um deste quadros do mundo virtual, feito pelo artista Beeple, foi vendido pelo valor de 69,4 milhões de dólares (58,4 milhões de euros). Até agora, este NFT continua a ser o que foi transacionado ao valor mais elevado. Porém, com o valor das criptomoedas Ether, da plataforma Ethereum — que serve como base para a maioria destes ficheiros — a subir, há cada vez mais artigos de arte digital como este a serem vendidos.

Há tweets, gifs com mensagens contra Donald Trump e até terrenos digitais. Em comum, estes NFT têm todos uma coisa: foram vendidos por valores que deram muito dinheiro a quem tinha ou criou os ficheiros digitais. Se quiser saber mais sobre blochain ou o que são os NFT, pode carregar nas caixas interativas. Se já souber, pode passar diretamente para a lista abaixo, que enumera os sete NFT mais caros vendidos até hoje (tendo em conta o preço em euros no momento da venda). A lista está toda com tweets para possibilitar que veja as imagens no site, sem quebrarmos nenhum direito de propriedade. Afinal, é de NFT que estamos a escrever.

Beeple | The First 5000 Days is open for bidding until11 March at 10am EST! ???? . #beeple #digitalart #beeplepeople #digitalartist #artist #art #thefirst5000days #nft #blockchainart #blockchain @beeple_crap pic.twitter.com/o7MfsPyxTf

O recorde de preço de venda de um NFT continua a ser o da obra “Everydays: The First 5000 Days” [“Todos os dias: os primeiros 5.000 dias”], uma colagem de cinco mil obras do artista Mike Winkelmann, conhecido como Beeple. Esta foi a primeira venda promovida pela famosa leiloeira britânica Christie’s e, como escreveu a Lusa, foi um “valor recorde para obras não físicas”.

CryptoPunk #3100 just sold for 4,200 ETH ($7.6 million USD) ???? pic.twitter.com/hZqp8VrW3Q

Os CryptoPunk são os percursores dos NFT. Este é o projeto da , do qual surgiu a ideia de, com apenas umas linhas de códigos, criar imagens únicas nas plataforma Ethereum. Ao todo, há 10 mil CryptoPunk que, como diz o nome, são punks feitos com encriptação. Como são encriptados através da Ethereum, são comprados através destes tokens digitais. Atualmente, uma ether — a criptomoeda associada à Ethereum — vale cerca de 2.100 euros. Já o CryptoPunk #3100 (cada um é numerado), foi vendido por 4,2 mil ethers a 11 de março, equivalente a cerca de 6,3 milhões de euros, nessa data.

Punk 7804 bought for 4,200 ETH ($7,566,173.88 USD) by 0xf4b4a5 from 0x03911f. https://t.co/0aatHjfooI #cryptopunks #ethereum pic.twitter.com/TrMgPUK0Hn

A 10 de março, apenas um dia antes do CryptoPunk acima ter sido vendido, o CryptoPunk #7804 também entrou neste top. O preço de venda foi exatamente o mesmo, 4,2 mil ethers. Contudo, sendo as criptomoedas um mercado ainda volátil, é preciso ver quanto valia uma ether a 10 de março. E era um pouco menos: quase 6,3 milhões de euros. Esta diferença põe o #7804 abaixo, mas ainda o mantém no lugar de topo nesta lista.

CROSSROAD

By @beeple

The #1/1 from beeple's first NG drop has just resold on the secondary market for $6.6 million.

History has just been made.

Congrats to beeple and of course to @pablorfraile for the sale. pic.twitter.com/mTYG4VABSw

— Nifty Gateway (@niftygateway) February 25, 2021