Nas milhentas histórias escritas sobre os Nirvana, nunca falha a menção à capacidade de Cobain escrever boas melodias, embora quase nunca se mencione o facto de tanto os riffs como as melodias serem muito mais sofisticados do que se pensa: as canções dos Nirvana estão pejadas de mudanças tonais, cromatismos, saltos melódicos inesperados, dissonâncias provocadas por afinações pouco convencionais (embora quase sempre Cobain usasse drop C ou drop D), etc.

Tudo isto, que já existia em embrião em Bleach, surge com admiráveis graus de depuração e sofisticação em Nevermind. É neste exato instante que as histórias sobre os Nirvana se entretêm a explicar qual o segredo do êxito do segundo e seminal disco – como com todos os fenómenos para os quais não há explicação científica, as teorias são tantas quantos os proponentes a teóricos: para uns, Nevermind não é melhor que uma série de outros discos de punk-pop (anteriores e da época); para outros, Cobain pilhou o pára-arranca dos Pixies; há quem realce a produção (que, apesar de ainda pesada, é muito mais suave que a de Bleach e fica a milhas da sujidade demencial de In Utero).

Os pontos acima mencionados terão todos o seu quinhão de verdade: Nevermind não era, em termos de fórmula, particularmente inovador, as suas mudanças rítmicas demonstram uma evolução face a Bleach e tornam as canções ainda mais explosivas do que se tivessem apenas um tempo, a produção de facto torna Nevermind mais acessível às massas que Bleach; não será despiciendo lembrar que a escrita de Cobain deu um imenso salto qualitativo – cada verso, cada ponte, cada refrão, cada melodia, cada harmonia, cada riff, tudo está desenhado com a minúcia de quem já domina com mestria o seu métier, o que é impressionante numa banda que ainda vai no segundo disco.