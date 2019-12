Na sondagem da rua, Corbyn é sempre o mais popular por aqui. Mas Islington não pode ser tomado como amostra para o resto do país. “Jeremy Corbyn é o líder da oposição mais impopular de sempre de acordo com as sondagens”, relembra a professora Eunice Goes. “Por um lado, porque não tem uma visão moderada, é um homem claramente da ala esquerda do Labour. E tornou-se líder com muito pouca experiência de liderança, foi a vida toda um backbencher que defendeu causas que não são muito populares.”

E se alguns imigrantes, como é o caso de Shazna, veem Corbyn como o campeão das minorias, nem todos os grupos minoritários concordarão. É o caso da comunidade judaica, que tem denunciado repetidamente uma cultura anti-semita no Labour de Corbyn: “O escândalo do anti-semitismo tem prejudicado muito o partido. Não só pelo facto de Corbyn ter dito coisas ou apoiado organizações que são anti-semitas, mas, sobretudo, a forma como o partido tem tratado das queixas que recebe: tem sido sempre muito lento a reagir”, resume Eunice.

Em causa estão as várias queixas de membros do partido que dizem ter sido alvo de ataques anti-semitas ou assistido a ações anti-semitas, o que já levou a Comissão de Igualdade e Direitos Humanos a abrir uma investigação formal ao Partido Trabalhista — algo que só tinha previamente acontecido com o British National Party, de extrema-direita. “Para um partido com um historial de anti-racismo, como o Partido Trabalhista, isto tem potencial para o destruir”, avisa a académica.

Para a maioria dos residentes de Islington, contudo, isso não será problema na hora de votar em Corbyn. “São tudo tretas”, classifica Hez, sentado na cadeira da barbearia que partilha com o líder do partido. “Houve uma altura em que os tories queriam subir o salário mínimo. Agora que é o Corbyn a querer fazê-lo, de repente todos falam como se ele fosse falir a economia. Isto, na verdade, depende é tudo do jornal que se lê.”

Sofian Qarroui não podia concordar mais. O francês, que vive há três anos em Islington, não poderá ainda votar nestas eleições mas, se pudesse fazê-lo, não tinha dúvidas em apostar em Jeremy Corbyn. “Mas mesmo que pudesse, não ia fazer grande diferença: é óbvio que aqui quem ganha é o Labour”, concede com um sorriso.