No centenário de um "homem livre": "O'Neill seria cancelado e haveria de rir-se disso"

O amor que tinha para com Lisboa era enorme. Se a visse hoje, Alexandre O’Neill não iria reconhecer os turistas a circular, os nómadas digitais ou os brunch places, mas iria certamente encontrar nela muita matéria para escrever. É pelo menos essa a visão do poeta e professor de literatura Fernando Pinto do Amaral, que considera residir também aí a atualidade da poesia de O’Neill.

“A Lisboa de hoje tem muita coisa para alguém como o O’Neill poder fazer uma desmontagem”, defende Pinto do Amaral. “Se vivesse agora, ele teria motivos para momentos de emoção, sim, mas teria também motivos para a ironia, para a sátira, para o sarcasmo. A Lisboa de hoje está repleta de apontamentos de ridículo, de lugares que há 12 anos eram tascos de copos de três a um euro e são agora wine bars a servir copos de vinho a dez euros.”

Gostamos da poesia de O’Neill como gostamos de alguém da família, de um amigo, de um namorado, que depois nos diz também as verdades e se ri de nós, explica Pinto do Amaral, que em 2003 escreveu o texto Ironia e Ternura para o número da revista de poesia Relâmpago dedicado a O’Neill. É precisamente isso que este poeta e professor universitário sente quando lê a poesia do poeta “caixa d’óculos”: fica comovido, enternecido, com a densidade e profundidade quando lê os poemas sobre os velhos de Lisboa, sobre a paisagem, sobre o amor. Mas depois, e ao mesmo tempo, encontra na poesia deste que foi um precursor do surrealismo em Portugal uma sátira e uma ironia que desconstrói ideias, situações, pessoas, hábitos. “Não temos muitos poetas assim”, defende Pinto do Amaral. “Temos quem faça isso de vez em quando, mas, com a acutilância do O’Neill, acho que não.” É para assinalar o legado e, ao mesmo tempo, a ausência, que a Biblioteca Nacional inaugura a exposição No Reino de O’Neill, patente até 8 de março.

Alexandre O’Neill, nascido a 19 de dezembro de 1924 (e que morreu a 21 de agosto de 1986), amava Lisboa, era acutilante, era excessivo, era incongruente. Fazia, no entender de Pinto do Amaral, muita falta aos dias de hoje. “O O’Neill é um autor que lemos e temos sempre ali ângulos diferentes. Não temos aquela carneirada de ir atrás dos outros, de imitar os outros, de fazer uma coisa só porque está na moda.” O’Neill tinha personalidade, algo que para Pinto do Amaral está a tornar-se cada vez mais raro. “Somos todos muito iguaizinhos, todos muito contentes, e o O’Neill era ultra-crítico disso. Se o O’Neill fosse vivo agora, seria absolutamente maravilhoso o modo como ele olharia para esta sociedade que nos rodeia.”