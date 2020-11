“Ao dizer que as eleições foram roubadas, o que ele quer fazer é precisamente roubar as eleições para o lado dele”, diz Tom Bruno. “Ele pode ir a tribunal. Ele que vá a tribunal. Mas não há provas nenhumas!”

Este democrata vive em Easton, a maior cidade do condado de Northampton, há mais de 30 anos. O facto de este condado da Pensilvânia ter votado maioritariamente em Joe Biden deixa-o particularmente descansado e confiante. “Se Joe Biden está à frente aqui, é porque está à frente no país”, diz com orgulho. É que este é um daqueles sítios onde raramente falta a razão em eleições presidenciais nos EUA: com a exceção das eleições de 2000 e 2004, desde 1920 que quem vence aqui acaba também por vencer as eleições presidenciais. E, de acordo com o The New York Times, o condado de Northampton tem mais de 98% dos votos contados e conta neste momento com uma ligeira vantagem de Joe Biden sobre Donald Trump: 49,7% sobre 48,9%.

Enquanto Donald Trump põe em causa estes resultados, outros negam qualquer fundamento a essa tomada de posição — incluindo gente do seu próprio partido na Pensilvânia. Na manhã desta sexta-feira, o senador republicano daquele estado, Pat Toomey disse com clareza à CBS: “Simplesmente ninguém me mostrou provas — ou a qualquer outra pessoa de que eu saiba — de qualquer tipo corrupção ou fraude amplas”.

Em entrevista ao Observador, também o estratega republicano da Pensilvânia Chris Nicholas nega qualquer veracidade à declaração de Donald Trump. “Há sempre irregularidades de pequena dimensão em atos eleitorais, porque só se vota de dois em dois anos, desta vez houve muitos voluntários novos e as máquinas eram novas”, diz ao telefone.