John Kasich foi o principal de muitos outros republicanos que apareceram ao longo do primeiro dia da convenção democrata. Uma delas foi Christine Todd Whitman, republicana e ex-governadora do estado de Nova Jérsia. Sentada num sofá da sua casa, o vídeo em que esta falava começa de forma algo peculiar. Com uma cara de confusão exageramente assumida, lançou logo a pergunta: “O que é que eu estou a fazer aqui?”.

Pergunta semelhante — “O que é que vocês fazem aqui?” — terá feito Alexandria Ocasio-Cortez, uma das mais destacadas congressistas do Partido Democrata e cara da sua ala progressista.

It’s great that Kasich has woken up &realized the importance of supporting a Biden-Harris ticket. I hope he gets through to GOP voters.

Yet also, something tells me a Republican who fights against women’s rights doesn’t get to say who is or isn’t representative of the Dem party. https://t.co/38h6JGpbMj

