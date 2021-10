No Museu com António Cachola

Carla Filipe (1973)

Ordem de Assalto. 2012-2020

“Aqui temos uma instalação fantástica. É uma peça que se chama Ordem de Assalto e que tem todos estes bens alimentares. É da Carla Filipe, uma artista que reside no Porto e que já representou Portugal na Bienal de Istambul. A qualidade do seu trabalho tem-lhe conferido uma excelente presença internacional. Podemos e devemos circular no meio dos vários elementos que compõem esta peça. São alimentos reais, tendo este trabalho, em concreto, a ver com situações de grande pobreza, de grandes dificuldades para muitas famílias, no início do século passado. Havia, na altura, uma possibilidade de, em determinados momentos, as pessoas poderem ir a certos sítios recolher, com autorização, alimentos. Então, a Carla Filipe teve essa ideia baseada nessa situação real e fez esta obra, que é datada do tempo do governo de Passos Coelho, quando houve grandes dificuldades no país; logo, há aqui um cariz político muito forte, como aliás a artista deixa quase sempre transparecer no seu trabalho.”