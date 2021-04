Passavam poucos minutos das 10h, hora marcada para a reabertura da maioria das lojas do NorteShopping, em Matosinhos, e a entrada principal estava praticamente deserta. A céu aberto, saltavam à vista apenas os elementos da equipa de segurança, as fitas pretas que indicam o caminho correto da fila e os avisos amarelos que ordenam o uso de máscara e o distanciamento social. No interior do centro comercial, várias escadas rolantes circulavam ainda sem pessoas, o corredor das lojas infantis estava especialmente silencioso e das colunas soava música portuguesa, frequentemente interrompida com mensagens a relembrar as regras que já todos sabem de cor.

À porta de lojas como a Lefties, a SportZone ou a Tous, várias pessoas aguardavam a autorização de um funcionário para poder entrar, mas era junto à Primark que se verificava o maior número de clientes. A fila começava no parque de estacionamento subterrâneo e dois elementos da equipa de segurança controlavam a subida pelas escadas rolantes e tentavam garantir o distanciamento recomendado.

Uns aproveitavam o tempo de espera para tomar um café no quiosque mais próximo, outros tentavam a todo o custo entreter as crianças no carrinho, cujo choro impaciente se fazia ouvir, muitos seguravam sacos no braço com produtos para trocar ou devolver. Apesar de existir uma fila prioritária para grávidas, acompanhantes de crianças e pessoas com mobilidade reduzida, o tempo de espera aumentava com o passar das horas.

Das montras viam-se autocolantes que indicavam o número máximo de clientes que cada espaço pode ter, mas também cartazes com percentagens de saldos, sugestões para o Dia da Mãe e manequins com uma mistura de roupa de outono e de verão. Os cinemas estavam prestes a acender as luzes e na zona da restauração os funcionários da limpeza empurravam carrinhos com sacos de plástico e no caminho cruzavam-se com os estafetas da UberEats e da Glovo, que percorrem o centro apressados.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O ambiente desta manhã esteve longe da enchente do primeiro desconfinamento, em junho, cujo número limite de 4.200 pessoas no centro foi atingido, obrigando a um controlo reforçado nas entradas. Desta vez, a máscara não foi esquecida e a confusão não reinou nos corredores. Ouvimos sete relatos, de clientes e funcionários, sobre este regresso.