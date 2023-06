Na região do Oeste, todos coincidem no diagnóstico: os cuidados hospitalares prestados à população estão aquém do desejado, os hospitais têm limitações físicas e de recursos humanos. É preciso um novo hospital central. Mas o consenso acaba aqui. À semelhança do que acontece com o novo aeroporto de Lisboa, cuja necessidade quase ninguém coloca em causa, a discordância está noutro ponto: na localização — com a autarquia das Caldas da Rainha no centro da polémica.

Esta terça-feira, os municípios do Oeste reúnem-se com o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, num encontro que vai sentar à mesa todos os presidentes de Câmara da região. Ao Observador, o Ministério da Saúde referiu que não comenta reuniões que ainda não tiveram lugar. No entanto, ao que o Observador apurou, o encontro servirá para Manuel Pizarro explicar a posição da tutela acerca da dimensão e diferenciação técnica do novo hospital. O ministro vai ainda tentar sensibilizar os municípios para que cheguem a um consenso quanto à localização do hospital — algo que não se afigura fácil tendo em conta que, nesta reunião, tanto Caldas da Rainha com o Óbidos vão defender, por um lado, que o novo hospital seja construído nos seus territórios, na zona norte do Oeste. Mas a grande maioria das autarquias defende que o Bombarral é a escolha mais adequada, tal como apontou um dos estudos que estão em cima da mesa. Se as divergências persistirem, sabe o Observador, o Ministério da Saúde vai impôr a localização indicada pelo grupo de trabalho que criou em janeiro, e que já concluiu a avaliação sobre vários aspetos relacionados com a nova unidade hospitalar.

A competição entre autarquias — que envolve estudos e mudanças de posição — pela ‘posse’ da nova unidade hospitalar — que deverá implicar o encerramento dos três hospitais atualmente existentes na região, reconvertendo os espaços para outro tipo de respostas — está a atrasar a decisão do governo quanto à localização, protelando ainda mais um processo que já se arrasta há quase quatro anos.

