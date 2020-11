Uma promessa que Trump não cumpriu — e que pode ter custos eleitorais

“A vossa indústria automóvel está a ser sugada”, disse Donald Trump, que a seguir prometeu logo: “Se eu for eleito, vocês não vão perder uma única fábrica, vai haver fábricas a voltar para este país e vocês vão voltar a ter empregos”.

Estas são palavras de Donald Trump a 16 de outubro de 2016, naquele que é um exemplo entre vários de promessas que fez no sentido de dar uma nova vida à indústria norte-americana — aumentando a produção e, acima de tudo, o número de empregos no setor industrial. E se é verdade que os números levaram a um crescimento do emprego na indústria em sintonia com o crescimento económico, os indicadores oficiais dos principais estados industriais (como Indiana, Michigan, Minnesota, Ohio e Pensilvânia), a verdade é que nos meses que antecederam a pandemia o número de empregos na indústria começou a descer ligeiramente. Já com a Covid-19, a queda tornou-se muito acentuada.

“Trump tem-se concentrado na ideia de um enorme regresso do emprego em fábricas e isso não se materializou”, disse ao Politico Mark Muro, economista do Brookings Institution. “De um lado há as tecnologias de melhoramento de produção e do outro a competição internacional. Para mim, esta é a receita para uma pressão contínua no emprego. Não creio que o emprego em massa esteja em vias de regressar.”