O Padrão dos Descobrimentos, em Belém (Lisboa), acaba de inaugurar mais uma das suas exposições que estão a tornar a sua pequena cave um dos fóruns de debate contemporâneo sobre a aventura dos portugueses “que descobriram o caminho do mar” e a experiência colonial que dela resultou (além de algumas outras dedicadas ao “espírito do lugar” e ao contexto da sua própria construção em 1940). A nave desenhada por Cottinelli Telmo e Leopoldo de Almeida não é, portanto, o ícone supostamente obsoleto e anacrónico que alguns gostariam de ver deitado abaixo, mas também não é uma canoa reversível que percorre incólume os rápidos de arestas aguçadas da grande corrente de politicamente correcto que tomou de assalto boa parte da academia e dos historiadores. Tem, na verdade, o bom senso e a coragem de não desviar o olhar de temas que, à escala global, entraram decisivamente na agenda de um grande número de instituições museológicas e afins, procurando que figuras de reconhecido mérito e autoridade nas matérias em causa cuidem das exposições que acolhe ou promove.

“Racismo e Cidadania” (Maio-Setembro de 2017), comissariada por Francisco Bethencourt, professor do King’s College London e autor de Racisms: from the Crusades to the Twentieth Century (Princeton Universty Press, 2014, 464 pp., 2014), merece ser particularmente lembrada neste contexto. Mas também importa dizer que a concretização de projectos deste tipo — e a respectiva convocação dos objectos a expor — tem dado às coordenadoras Margarida Kol de Carvalho e Maria Cecília Cameira, e à sua equipa técnica, uma experiência muito singular de aproximação a um leque alargado de instituições patrimoniais portuguesas, parte das quais — por incrível que pareça — denuncia a precariedade do estado das suas colecções ou a inépcia do seu trabalho arquivístico, preferindo talvez não ser “incomodada” com pedidos e solicitações. Outras, ao contrário, verdadeiramente exemplares, como o projecto Diamang Digital pela Universidade de Coimbra, são bem mais discretas do que deveriam.