No cenário mais negro, a inflação importada, ou seja, a componente da inflação que resulta do aumento dos preços dos bens e serviços importados por Portugal, pode ditar uma quebra dos salários médios permanente de 2% face ao que ocorreria se o choque inflacionista não tivesse acontecido. Já nos dois cenários de choque temporário, as perdas mais significativas para a economia verificam-se entre dois a quatro anos após o choque, e são menos intensas. No cenário “intermédio”, aquele que os autores consideram ser o mais provável e em que o choque é temporário mas persistente, o PIB e os salários caem, em média, 0,5% e 0,3% a médio prazo.

As simulações são da consultora do Estado responsável pelo planeamento e avaliação das políticas públicas (PlanApp) e constam no estudo “Impacto macroeconómico do choque de inflação importada”. Nele, o PlanApp traçou três cenários sobre o impacto da tal inflação importada na economia portuguesa no curto, médio e longo prazo. O cenário mais grave, e pessimista, é o de um choque permanente que se traduz num “aumento permanente de 11% nos preços relativos (preços externos face aos preços domésticos) face ao cenário sem choque”.

Neste cenário, depois de um impulso inicial em que a taxa de inflação importada é mais elevada do que a doméstica, as duas taxas de inflação convergem e tornam-se idênticas. Numa primeira fase, há “um incentivo para a reafetação de fatores produtivos (nomeadamente do fator trabalho) dos setores não diretamente produtivos (setores de inovação e I&D, no modelo) para os setores produtores de bens e serviços”. Isso leva a uma substituição de produtos importados, mais caros, por produtos domésticos. O resultado é uma subida, ainda que “muito ligeira”, do PIB no curto prazo, face ao cenário sem choque.

Mas menos recursos afetados à inovação e desenvolvimento, e a consequente menor acumulação de “ativos produtivos intangíveis”, leva a uma menor capacidade produtiva no médio a longo prazo. É por isso que, a partir do quarto ano, se verifica um PIB 0,23% inferior ao que ocorreria no cenário sem choque. Já no médio a longo prazo, o produto tende para um “nível permanentemente abaixo do nível sem choque em cerca de 2%”, o que equivale a uma perda anual de cerca de 4.500 milhões de euros.

