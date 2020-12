No dia de arranque da vacinação contra a Covid-19 em Portugal, Aníbal Marinho está de serviço. É responsável da Unidade de Cuidados Intensivos do Centro Hospitalar Universitário do Porto – Hospital de Santo António, mas o trabalho não o impediu de integrar o grupo dos primeiros profissionais de saúde que foram vacinados neste hospital. Ao contrário de outros locais, aqui não houve uma pessoa a marcar especificamente o início do processo de vacinação este domingo: foram sete em simultâneo. O grupo dividiu-se pelos sete postos instalados e, pouco depois das 10h30, estava dado o primeiro passo na vacinação.

“Era uma esperança nossa e ainda bem que veio cedo. Para mim foi uma prenda de Natal”, refere o médico intensivista de 61 anos, a trabalhar neste hospital há mais de 30 e agora também vacinado contra a Covid-19. O local de um dos auditórios do hospital está agora transformado em três salas de vacinação, com sete postos no total, cada um com um enfermeiro preparado para a vacinação e também com a tarefa de anotar atentamente todos os detalhes no computador que tem disponível. Na mesa ao seu lado há todo o tipo de materiais: luvas, desinfetante, pensos rápidos, seringas e o mais esperado: doses da vacina da Pfizer e da BioNTech.