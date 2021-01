Desde o dia 21 de dezembro até ao dia 13 de janeiro, chegaram ao aeroporto de Lisboa 59.066 passageiros, em 559 voos, que eram obrigados a apresentar um comprovativo de realização de teste com resultado negativo: passageiros que, independentemente da sua nacionalidade, vinham de voos de e para países fora da União Europeia e do Espaço Schengen, incluindo o Reino Unido, devido à nova estirpe. Do total, 3.080 não tinham esse comprovativo. E, destes, mais de metade recusou fazer o teste no aeroporto: só 1.465 foram testados de imediato, de acordo com dados fornecidos pelo Ministério da Administração Interna (MAI) ao Observador. Os restantes 1.615 não o fizeram e, por isso, foram notificados pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para cumprir essa obrigação no prazo de 48 horas. Mesmo assim, pelo menos 16 desses passageiros não cumpriram a ordem.

Este pode, no entanto, deixar de ser um problema, já que entre as medidas aprovadas esta quinta-feira em Conselho de Ministros está uma que visa evitar que todos os passageiros recusem fazer o rastreio “antes de entrar em território nacional”: ou fazem teste, ou pagam uma coima entre 300 a 800 euros, de acordo com o publicado o decreto-lei n.º 6-A/2021.