Noé Duchaufour-Lawrance trocou Paris por Lisboa e fez da união entre design e técnicas artesanais uma missão de vida. Uma carreira de sucesso como designer levou-o pelo mundo, mas é perto do mar e longe da agitação que se sente bem. Descobriu Portugal há 15 anos. Visitou o país por recomendação de amigos e a bienal Experimenta Design também já tinha chamado a sua atenção para Lisboa. Na altura não se falava de Portugal, era um destino desconhecido, longe da popularidade de que tem gozado nos últimos anos. Quando visitou a capital achou que a cidade tinha um semblante pesado, por outro lado, quando conheceu o Porto adorou, sentiu-se próximo da sua Bretanha natal. Mudou-se com a família em 2017 e mais tarde arrancou com o projeto Made in Situ. Tem um espaço em Lisboa que é um palco de experiências e tem percorrido o país para cruzar técnicas artesanais com projetos de design. O mais recente chama-se “Azulejos” e denuncia logo a matéria prima.

Noé ri-se e diz que quando se pensa em Portugal é inevitável pensar também em azulejos. Visitou a Viúva Lamego pela primeira vez há mais de dois anos e foi um dos primeiros espaços com que se cruzou quando andava em tour pelo país à procura de técnicas artesanais. Contudo, os azulejo deram-lhe que pensar. Sabia que queria trabalhar com eles, mas ainda não sabia como.

