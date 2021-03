Os Ensaios do Observador juntam artigos de análise sobre as áreas mais importantes da sociedade portuguesa. O objetivo é debater — com factos e com números e sem complexos — qual a melhor forma de resolver alguns dos problemas que ameaçam o nosso desenvolvimento.

Se a Revolução Francesa fora a avó de todas as revoluções modernas, e as insurreições de 1848 a “perda da virgindade política” do movimento socialista, a Comuna de Paris ficaria para sempre como a sua amante mais querida. E, da reanálise do seu “guião”, qual paradigma revolucionário, bem cedo os dirigentes revolucionários perceberam a importância que tem o controlo da narrativa histórica como instrumento de conquista e domínio da consciência adquirida pelas gerações posteriores. Apresentada em versões a “preto e branco”, reduzida à luta de barricadas de “bons” contra “maus”, a História é hoje oferecida pré-mastigada, tipo fast-food, tornada atrativa para consumo generalizado de quem foi treinado a pensar pouco e, sobretudo, pela cabeça dos outros. Como resultado, a obesidade mental grassa e a ignorância virou poderosa arma de controlo social.

Sujeita a uma narrativa supremacista que impõe um determinado relato em que a ficção hollywoodesca se sobrepõe aos factos, a Comuna de Paris de 1971 não escapou à regra. Romantizada pela propaganda historiográfica dos apologetas, a imagética da Comuna teve impacto não só entre o marxismo sem-fronteiras mas, paradoxalmente, também entre os segmentos mais vanguardistas do nacionalismo francês e europeu. Com efeito, alguns pretenderam ver na revolta do lúmpen parisiense um epifenómeno do movimento revolucionário anti burguês de 1848, animada pelos mais telúricos sentimentos patrióticos do povo francês, reagindo à vergonha da derrota frente aos germânicos. Mas se descolarmos os vários cartazes propagandísticos, o que é que iremos encontrar? De facto, o que é que aconteceu em Paris, desde o Outono de 1870 até quase ao verão de 1871?

Os antecedentes

No centro germânico da Europa, a ocupação napoleónica trouxera um exponencial crescimento do nacionalismo alemão e quer a experiência do Zollverein (a união aduaneira iniciada em 1818) quer a Realpolitik do Ministro-Presidente da Prússia, Otto von Bismarck, haviam conseguido que um elevado número de Estados da Confederação Germânica se unissem ao reino da Prússia, controlado pela dinastia protestante dos Hohenzollern. De fora ficava o Império Austríaco dos católicos Habsburgo. Era o expediente possível na altura, a limitada Kleindeutsche Lösung, a solução da Alemanha menor; a Großdeutsche Lösung (o esquema da Grande Alemanha) seguir-se-ia quando possível (e sê-lo-ia com o Anschluß austríaco promovido por Hitler em 1938). E na sequência da conclusão do processo da Unificação Alemã, Bismarck queria agora proclamar o Deutsches Reich, o Império Alemão. A Dinamarca fora definitivamente derrotada em 1864 e entregara o Schleswig-Holstein, a Áustria fora contida e isolada, faltando agora a Oeste, a França ceder a Alsácia e a Lorena.

O estatismo autoritário de Bismarck procurou conciliar o militarismo prussiano com a nova ordem social que emergia do acelerado processo de expansão industrial alemão. Influenciado pelo pensamento socializante, dito de “cátedra”, o astuto estadista tentou evitar que se repetissem na Alemanha os excessos revolucionários com que a árvore jacobina dilacerara a França, instituindo um pioneiro sistema de previdência social que lhe trouxe o apoio de amplos sectores do operariado. As ideias que estruturavam o organicismo alemão tinham por referência axial a figura do Kaiser [César], geratriz da Autoridade. Apoiado no exercício desse poder emanante, Bismarck estava a conseguir mitigar a questão social, conduzindo a um equilibrado processo justicialista, justamente o oposto do que se iria verificar em Portugal, onde o progressismo burguês e jacobinazante iria ser o principal carrasco das organizações operárias.

Exímio na manobra política, o chanceler prussiano tinha decidido usar os rendilhados da Questão Dinástica Espanhola, criada pela acender do rastilho da Revolução pelo “pronunciamento” do almirante Juan Bautista Topete, e pela subsequente fuga da rainha Isabel II de Bourbon (1843-1868), como pretexto para provocar Napoleão III. Em Espanha, as forças progressistas emergentes provocaram a entrada em vigor de uma nova Constituição, fortemente marcada pelas ideias cripto-republicanas dos chamados demócratas e do radicalismo liberal. Mas, por influência do general Prim, uma espécie de Lord Paramount de Espanha, havia-se mantido a Monarquia como regime, pelo que um problema maiúsculo era arranjar um soberano, preferencialmente um não Bourbon. Depois de algumas tentativas frustradas junto da Casa reinante portuguesa, a escolha inclinou-se, aparentemente, para Leopold von Hohenzollern-Sigmarigen, o candidato de Bismarck.

Napoleão III, não percebendo o engodo, confrontou a Prússia com um ameaçador e insultuoso telegrama que viria a servir de pretexto a Bismarck para declarar guerra à França. Como tantas vezes aconteceu na história de França, foi mais uma “entrada de leão com saída de sendeiro”. Os franceses foram derrotados pelos germânicos em Sedan e, em 2 de Setembro de 1870, o imperador Napoleão III viu-se forçado a abdicar. O Segundo Império soçobrou e, dois dias depois, pela terceira vez em França, ia ser proclamada a República. O novo Executivo, chefiado por Adolphe Thiers, a mãos com a contenção de insurreições por todo o país, mormente em Paris, não teve outro remédio senão assinar com as forças prussianas a rendição total. No rescaldo, surgiu a tal nova potência almejada por Bismarck – a Alemanha. Para supina humilhação dos franceses, a proclamação do Reich alemão e do seu Kaiser, o até aí rei da Prússia, Wilhelm von Hohenzollern, foi feita com pompa e circunstância na Galeria dos Espelhos do Palácio de Versalhes, em 18 de janeiro de 1971.