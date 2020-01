Nos bastidores de "Corteo": é assim que se monta um espetáculo do Cirque du Soleil

São oito em ponto quando atrás das cortinas translúcidas que tapam o palco há uma violenta chicotada no ar. Na Porsche Arena, na cidade alemã de Estugarda, o ruído das conversas do público para imediatamente para que uma voz dê as boas vindas ao Cirque Du Soleil. É dia de estreia do “Corteo” e os artistas começam a alinhar-se para duas horas de espetáculo onde não vão faltar as habituais piruetas no ar, exercícios de equilibrismo, homens gigantes, anões e palhaços.

Estamos no circo e os palhaços são, de resto, o principal elemento deste espetáculo. Mauro é o principal e é sobre ele esta história. Deitado numa cama, no centro do palco, surge morto, de mãos sobrepostas em cima do peito. É o dia do seu funeral, mas num exercício que dificilmente se faria na vida real o momento é de alegria porque vai recordar os amores que teve, reencontrar os amigos e ver realizados sonhos de criança.

É para o momento em que as luzes se ligam, a música começa a tocar e o pano sobe que os mais de 50 artistas do “Corteo” trabalham horas a fio, apoiados por mais umas dezenas de técnicos que, ao todo, completam a equipa de 110 pessoas que chegaram aqui vindas de 23 países diferentes.

A Alemanha é o país onde este espetáculo vai fechar o ano, sendo que a equipa já está toda em Lisboa. O primeiro espetáculo na capital portuguesa é só no dia três de janeiro, mas os mais de 20 camiões começam a estacionar na Altice Arena, no Parque das Nações, logo no dia 31 de dezembro. Lisboa é uma cidade especial porque vai quebrar a rotina de toda a equipa. Geralmente o circo parte de uma cidade para a outra na segunda feira, terça é dia de perder mais de 12 horas a montar todos os equipamentos para que na quarta esteja tudo pronto para a estreia. No domingo, volta tudo para dentro dos camiões e o relógio volta ao zero. Em Lisboa a trupe vai estar duas semanas.

Preparação física

Ao longo das duas semanas que vão estar em Lisboa os artistas do “Corteo” vão ter que fazer 13 espetáculos. Nos dias de semana sobem uma vez ao palco, mas nos fins de semana o público vai ter oportunidade de os ver duas vezes: “é uma rotina muito intensa para todas pessoas”, começa por explicar Maxwell Batista, o responsável por toda a comunicação do espetáculo, ao mesmo tempo que vai mostrando ao Observador todos os cantos da casa temporária que a produção montou em Estugarda e vai montar também na capital portuguesa.

O primeiro espaço que visitamos é o centro da arena, onde está o palco giratório, que durante o espetáculo vai ajudar os espetadores a verem os atores de diferentes perspetivas. Pelo menos os que estão no chão, porque ao longo da atuação é de cabeça erguida que o público vai estar a maior parte do tempo. Uma estrutura de aço, composta por seis carris está posicionada a 15 metros de altura e vai estar constantemente a deslizar. Ora com os anjos que protegem Mauro, ora com os candelabros onde Santé Fortunato vai estar pendurada.

Santé foi chamada para uma avaliação habitual a que todos os artistas estão obrigados no “Corteo”. A cada seis meses têm que passar por uma série de testes de flexibilidade, condição física e clínicos para que a equipa médica perceba se continuam a reunir todas as condições para atuarem de forma saudável. No chão, um tapete com várias medições serve de guia para a fisioterapeuta que vai pedindo à acrobata para se posicionar em cima dele de várias formas. Santé chama a nossa atenção porque a t-shirt cor de rosa que veste tem escrita em letras garrafais a palavra “Portugal”. Maxwell Batista explica que o pai dela é português, enquanto nos mostra a sacola com a bandeira portuguesa que a acompanha nos bastidores.