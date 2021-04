O que fazer a esta dívida? Uma década depois, vários aspetos podem ter mudado desde 6 de abril de 2011, quando o Governo de José Sócrates percebeu não ter alternativa à chamada da Troika, mas a pergunta que mais condiciona a vida financeira dos portugueses continua atual, porque a preocupação com a dívida pública não desapareceu. Pior: o valor subiu de tal forma no último ano, depois de a economia ter sido esmagada pela pandemia, que atingiu um valor sem precedentes de 133,6% do PIB. Para se ter uma ideia, são 33 pontos percentuais a mais do que o último valor conhecido pelos investidores antes do pedido de resgate.

Naquele dia conturbado, há precisamente uma década, José Sócrates pediu, contrariado, a ajuda externa que ditaria a intervenção da Comissão Europeia, do FMI e do BCE até 2014. Cerca de um ano depois de a Grécia ter entrado no redemoinho dos investidores, e confrontado com um aumento galopante dos custos para pedir emprestado, o Governo bateu mesmo na parede, como anteviu o banqueiro Fernando Ulrich.

Vários indicadores terão contribuído para Portugal entrar então no radar dos investidores, mas nenhum terá sido tão importante como a dívida pública, que disparou de 75,6% em 2008 para 87,8% em 2009; para 100,2% em 2010; e 114,4% no final do ano em que a Troika já marcava presença regular no país. Com o empréstimo de 78 mil milhões de euros do resgate e a recessão de 4% em 2012, a dívida disparou ainda mais, para 129%, e atingiria um pico de 132,9% em 2014, o ano da chamada saída “limpa” das três instituições que resgataram o país.

Depois disso, com ajuda do crescimento económico, de mais receita fiscal, de receita extraordinária e de cativações, o Governo fez baixar a dívida para 116,8%, o valor mais baixo desde 2012, mas ainda longe de níveis confortáveis. E mais longe ainda do cumprimento das regras europeias. Até que chegou a pandemia e as contas foram viradas do avesso, com a dívida a bater recordes. Estará na hora de voltar a falar sobre o assunto? Ou adiamos para mais tarde? Têm a palavra Bagão Félix e Ricardo Cabral.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

10 anos depois, “estamos muito piores do que estávamos na altura”

“Se a pergunta é feita no contexto do resgate, acho que é pertinente perguntar”, responde Ricardo Cabral ao Observador. “O resgate existiu porque tínhamos uma dívida pública insustentável, não nos conseguíamos financiar no mercado e obrigaram-nos a tomar medidas para corrigir esses desequilíbrios e a pôr as contas públicas em ordem — foi essa mensagem fundamental”, lembra o economista da Universidade da Madeira. “E o que se constata é que, 10 anos volvidos, estamos muito piores do que estávamos na altura”.

Ricardo Cabral até vê “alguns poucos indicadores que estão melhores”, embora “com custos muito significativos para a economia portuguesa” e lamenta que os problemas de fundo não tenham sido resolvidos antes desta crise.