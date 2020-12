“Quando entrei no gabinete para ser vacinado, pensei no ano duro que passou. Vi muito doentes a morrer”

Roberto Roncon, o coordenador do centro de referência de ECMO no S. João, não estava a trabalhar este domingo, mas dirigiu-se ao hospital para ser vacinado. Pelas 16h, entrou num dos gabinetes disponíveis e fez aquilo que diz ser “um ato de generosidade”. “Quando entrei no gabinete para ser vacinado, pensei no ano duro que passou. Vi muitos doentes a morrer, lido com os doentes mais graves e mesmo os que sobreviveram tiveram de passar por uma via sacra, ou seja, uma recuperação de reabilitação muito exigente”, explica ao Observador, já depois de cumprir os 30 minutos de recobro que se seguem à vacinação.

Ao longo dos últimos nove meses, o médico intensivista esteve na linha da frente da pandemia naquele que é o maior hospital do norte do país e há um caso que o marcou especialmente. “O Mário Rui tem 54 anos, era perfeitamente saudável e esteve três meses em ECMO, aliás foi o doente no mundo que mais dias esteve em ECMO. Sobreviveu, está bem ao nível cognitivo e pulmonar, mas a passar um processo de reabilitação para voltar a andar. Foi e é um exemplo.”

Roberto Roncon está mais do que habituado a agulhas e seringas, já que todos os anos é vacinado contra a gripe. “Notei que esta vacina provocou uma reação local menor que a da gripe.” Apesar de ter “toda a confiança na base sólida cientifica” da vacina da Pfizer, o especialista sublinha que ela não muda radicalmente a forma como olha para a Covid-19. “As pessoas não podem pensar que, ao serem vacinadas, podem depois abraçar o avô ou dar beijinhos à mãe. Continuamos a ser potenciais transmissores, ainda que o risco seja menor. Temos de continuar a adotar as medidas comportamentais recomendadas.”

Uma visão partilhada por José Artur Paiva, diretor do serviço de medicina intensiva do hospital, vacinado 30 minutos após Roberto Roncon. “Temos de ter consciência que todos juntos estamos a escrever um livro, o livro desta pandemia, que tem ainda muitas páginas em branco, pois não conhecemos tudo sobre ela. O novo capítulo que estamos hoje a escrever, sobre a vacinação, é relevante, pois ajuda a reduzir a duração da pandemia ao caminharmos para a imunidade grupo. As páginas seguintes vão determinar a grossura deste livro.”

Segundo José Artur Paiva, o país encontra-se neste momento “numa encruzilhada” para decidir se vai “correr uma maratona de 40 ou de 20 quilómetros”. Defende que a vacina “não pode ser um descanso ou relaxamento das medidas comportamentais” e sublinha que “cada um só está seguro quando todos estiverem seguros”. “Acredito que exista um aumento de número de casos nos próximos 15 dias, fruto do desconfinamento nas últimas semanas, mas tudo depende do comportamento das pessoas.” Sobre os que ainda têm receio de serem vacinados, explica que as dúvidas que existem sobre a vacina “são exatamente iguais às dúvidas que existem sobre a própria doença”, por isso, diz, “não há razão para a evitar”.