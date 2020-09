“Ao princípio não tínhamos nada. Usei a mesma máscara durante uma semana e meia e desinfetava a minha máscara com álcool. Tenho uma colega que queimou a cara com lixívia porque desinfetou a máscara com hipoclorito. Não tínhamos batas, usávamos sacos do lixo”, recorda.

O país fechou, e o lar também

Esse princípio foi logo em março. Na altura, ele próprio já tinha estado um mês com um “quadro gripal atípico”, que se estendeu para lá dos habituais 15 dias e lhe trouxe dores de cabeça mais severas do que o normal. Antes, uma colega cubana que fora visitar a família a casa sentira o mesmo. Ambos continuaram a trabalhar, porque na altura “ainda não se faziam testes generalizados”, até que foi declarado o estado de alarme. Hoje suspeitam que possam ter tido Covid-19, mas não têm como confirmar.

Ao mesmo tempo que o país fechou, o lar também. Deixaram de ser admitidos novos idosos e os familiares deixaram de poder entrar. Nesses primeiros dias, recorda, chegaram a ter de colocar proteções no gradeamento exterior do lar. “Os familiares vinham aqui para a grade esperar que os idosos viessem à rua passear e tocavam-lhes nas mãos”. Ainda agora, as proteções estão ali, bem visíveis, e poderão ter de ser usadas nos próximos meses.

“Agora que retomámos as visitas, também temos de vigiar. Já aconteceu haver familiares que passam as barreiras de proteção e tocam nos idosos, obrigando-nos a pô-los imediatamente de quarentena”, diz. Por outro lado, nem tudo é controlável. Apesar das restrições nas visitas, os familiares podem estar com os idosos quando vão aos hospitais e, aí, os funcionários do lar não conseguem controlar os contactos.