Tudo o que sobe tem de descer. As médias altas e o número de alunos com com 20 valores nos exames, que o ano passado tinham dado um pulo gigantesco, desceram de forma igualmente considerável e regressam àquilo que costuma ser a normalidade nos exames nacionais. O número de estudantes que consegue as notas mais elevadas cai 70% em relação a 2020. Este ano, só 907 alunos conseguiram alcançar um 20 e 3.738 conseguiram chegar ao 19. Os dados são do Júri Nacional de Exames, divulgados pelo Ministério da Educação.

Num ano em que 20 disciplinas viram as médias cair, a queda não seria tão acentuada se passássemos uma esponja no ano 2020, quando os exames tiveram regras muito diferentes das habituais para se adaptarem à pandemia: alunos com aulas à distância, alunos sem meios para ter aulas à distância, programas que não foram cumpridos e a pressão psicológica de um confinamento. Assim, se a comparação fosse entre os valores de 2021 e os de 2019, apenas 8 médias desciam, 13 subiam e 1 ficava igual. Para Espanhol (continuação) e Mandarim não há dados que permitam fazer a análise.

No total, num ano em que o IAVE tentou criar exames que não permitissem notas demasiado altas, 4.645 estudantes conseguiram alcançar as duas notas mais elevadas nas provas nacionais. Há um ano, tinham sido 15.550, ou seja, houve um decréscimo de 70%. Desses, 3.477 foram classificados com 20 valores. Mesmo em relação a 2019 — a última vez que as provas foram feitas com as regras habituais — o número é mais pequeno. Nessa altura, 8.486 alunos tiveram as duas notas máximas (2.557 conseguiram 20 valores e 5.929 tiraram 19).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Matemática A é um desses exemplos. O ano passado mais de 6 mil alunos conseguiram tirar as notas mais elevadas no exame: 1.399 terminaram o exame com 20 valores e outros 4.628 estudantes foram pontuados com 19. Este ano, a queda é vertiginosa com quase menos 75% de estudantes a conseguir chegar ao topo. Apenas 217 foram pontuados com 20 valores e 1.312 com nota 19.

Apesar da quebra é nesta disciplina que há maior número de alunos com 19 e 20 valores (1.529), seguida de perto pela Geometria Descritiva A com 1.102 alunos — 708 com 19 valores, 394 com nota 20. Neste exame, devido à sua especificidade, é habitual, tal como aconteceu este ano, a maioria dos alunos concentrar as notas nos valores máximos.