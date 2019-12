Mas se isto é o que significa, à luz da ciência, a Estrela de Belém, então de que corpos celestes estamos a falar? E quando é que eles se juntaram? Christiaan Sterken explica que os cálculos de Kepler dizem que estas aparições de Júpiter e Saturno acontecem mais ou menos a cada 800 anos. “Além disso, ele tinha lido que o monge Dionísio, o Exíguo, que viveu no século VI, já tinha sugerido que Jesus devia ter vindo ao mundo em 4 a.C.. E Kepler descobriu que dois anos antes disso tinha havido várias conjunções, não em Sagitário mas na constelação de Carneiro”, acrescenta ele.

Segundo o astrónomo David Hughes, Johannes Kepler relatou que Júpiter e Saturno entraram em conjunção três vezes em seis meses, algo que acontece a cada 120 anos: “Uma conjunção desse género ocorrerá a cada 120 anos e uma similar terá ocorrido em 7 a.C.”, concluiu ele no estudo de 1976. Charles Pritchard, um astrónomo britânico do século XIX, confirmou matematicamente que deve ter havido uma conjunção de três planetas na constelação de Peixes a 29 de maio, a 29 de setembro e a 4 de dezembro do ano 7 a.C.. Depois, em fevereiro de 6 a.C., Marte também se aproximou de Júpiter e Saturno e os três formaram um triângulo equilateral, uma situação conhecida por aglomeração de planetas.

Entre o ano 12 a.C. e 70 d.C., houve 200 conjunções de planetas e 20 agrupamentos de corpos celestes, contabilizou o astrónomo Roger W. Sinnott. Apenas seis foram visíveis no Médio Oriente. Dois são especialmente promissores para explicar a Estrela de Belém porque acontecem entre os dois planetas mais brilhantes do céu noturno — Vénus e Júpiter. Uma aconteceu a 12 de agosto de 3 a.C. e foi visível durante a madrugada no oriente, entre as 03h45 e as 05h20, na constelação de Leão. Outra aconteceu a 17 de junho de 2 a.C., quando Vénus e Júpiter se juntaram perto do horizonte. Mas há um problema que pode complicar esta explicação: todos estes fenómenos aconteceram depois da morte de Herodes.

Uma estrela ou um cometa

O segundo fenómeno que pode explicar o aparecimento da Estrela de Belém é um cometa, embora Christiaan Sterken ressalve que “os cometas não costumam ser confundidos com estrelas”. Os cometas são corpos do Sistema Solar compostos de rochas, poeira, gelo, e gases congelados que, quando se aproximam do Sol, passam a exibir uma cauda. Folheando os registos chineses vindos da Babilónia, encontram-se duas referências a um corpo celeste com essas características. E alguns cientistas acreditam que esse sim pode ser o fenómeno da Estrela de Belém.

Uma dessas referências está num livro chamado “Ch’ien-han-shu” ou “História da Antiga Dinastia de Han” e diz: “No segundo ano do período de Ch’ien-p’ing, segundo mês, uma hui-hsing apareceu em Ch’ien-niu durante mais do que dias”. Hui-hsing significa “uma estrela brilhante” e Ch’ien-niu é a constelação que engloba as estrelas Alpha e Beta Capricornii. Além disso, o segundo mês do segundo ano do período de Ch’ien-p’ing equivale ao ano 5 a.C. algures entre 10 de março e 7 de abril. Em suma, a frase pode traduzir-se para: “Durante o intervalo entre 10 de março e 7 de abril de 5 a.C., um cometa apareceu perto das estrelas Alpha e Beta Capricornii e permaneceu visível durante mais do que 70 dias“.