Nova ponte sobre o Douro mergulhada em polémicas. Concorrentes contestam exclusão do concurso público

Câncio Martins sublinha que a equipa não está a contestar por ter perdido o concurso, mas sim pelo facto de a proposta ter sido eliminada “sem sequer ser avaliada” e por um critério que não consideram estar bem explícito nas regras. “Num concurso de ideias a avaliação tem sempre uma componente de subjetividade. Um trabalho destes requer um investimento muito grande. Fazer este investimento todo para ser excluído desta maneira é muito ingrato”, acrescenta, sublinhando que está em “total sintonia” com as preocupações da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto (FAUP) quanto ao traçado atual previsto para a ponte e o impacto que pode ter nas estruturas. “Estar a inserir um viaduto que tem um aspeto absolutamente sub-urbano não faz sentido. Não fez sentido para a FAUP nem para nós na altura em que estivemos a conceber a proposta”, destaca.

Gabinete de Joaquim Massena também contestou exclusão

Outro dos concorrentes que também contestou a decisão do júri quanto à exclusão do concurso foi o gabinete do arquiteto Joaquim Massena, autor de um projeto de requalificação para o Mercado do Bolhão. De acordo com notícia avançada pela agência Lusa, o gabinete solicita a revogação da decisão do júri de excluir a sua candidatura com base em questões “formais e sanáveis, que não se coadunam com as exigências, importância e grandiosidade do projeto em causa”.

Joaquim Massena considera que se “deu benefício e prevalência da forma, em detrimento do que é verdadeiramente essencial num qualquer projeto: a sua substância”. “Pedimos que a nossa proposta seja avaliada (…). Alguém que participa num concurso de relevo internacional, com fundos europeus e nacionais, não pode ser posto de lado apenas porque há um erro de escrita de um programa, quando era evidente que foi um erro”, lamentou Joaquim Massena, responsável pela coordenação e conceção, em declarações à Lusa.

De acordo com o arquiteto, o fundamento de exclusão da proposta apresentada pela equipa que representa, foi a suposta ultrapassagem do prazo máximo de 1100 dias para execução da obra. Para o projeto da ponte suspensa foram contabilizados 1019 dias seguidos, contudo, por defeito, os programas informáticos estão formatos para atribuir dias úteis aos trabalhos previstos. Lapso que, segundo Joaquim Massena, teria sido resolvido com um simples pedido de esclarecimento por parte do júri, que, diz, nem avaliou a proposta.

O Atelier Arquitectos Joaquim Massena Lda., refere a Lusa, apresentou a concurso um projeto de uma ponte suspensa com múltiplas dimensões onde se inclui, na base, do lado do Porto, um espaço dedicado ao conhecimento e às universidades e do lado de Vila Nova de Gaia um outro dedicado ao Vinho do Porto. O projeto prevê ainda, no coroamento, dois espaços com cerca de 250 metros em cada um dos lados do pilar, para observação nas áreas das comunicações e da astronomia e um elevador panorâmico, possibilitando ainda a prática de desportos radicais. Numa fase inicial, antes dos esclarecimentos do júri, previa ainda um tabuleiro para ciclovia e pedonal.

O arquiteto critica ainda a escolha do projeto vencedor onde é mimetizado o arco da Ponte da Arrábida, e salienta que a proposta, de custo superior à da sua equipa, incumpre o caderno de encargos ao prever uma construção no rio, ainda que provisória. “Fazer uma repetição de um arco da Ponte da Arrábida é um exercício que me parece de todo incrível”, afirmou, acrescentando que “o arco tem uma presença física que vai naturalmente anular a ponte que está classificada”.

“O Metro [do Porto] não é responsável por aquilo que o júri decide, mas é responsável pela adjudicação. Não pode, ou não deverá fazer alguma adjudicação que possa eventual ferir aquilo que são as condições do caderno de encargos”, rematou.

Também a equipa do arquiteto Sérgio Rebelo enviou uma proposta para o concurso, mas esta foi excluída devido a um erro de cálculo na estimativa orçamental, que a colocou acima do limite determinado nos termos do concurso. António Póvoas, engenheiro que integrou esta equipa, considera que não faz sentido um concurso de ideias “ter um critério destes de exclusão, ao valorizar um orçamento que não é igual para todos” e que “propostas muito válidas” sejam excluídas logo de início.