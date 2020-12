Aumento nos jovens é significativo

O aumento de diagnósticos positivos entre os jovens britânicos é um facto indesmentível — os dados a que Neil Ferguson se referia. Foi isso mesmo que o mayor Sadiq Khan alegou quando endereçou uma missiva para o número 10 de Downing Street a pedir o fecho imediato das escolas: os surtos entre menores, dos 10 aos 19 anos, eram “significativos”.

“O Governo deve considerar urgentemente o encerramento das escolas alguns dias antes do Natal e considerar mantê-las fechadas por mais tempo depois das férias”, pedia Sadiq Khan. “O aumento de casos de coronavírus na capital é profundamente preocupante.”

Apesar do apelo, as escolas inglesas continuaram a funcionar até ao final da semana passada, início das férias de Natal. A mesma decisão foi tomada pela Escócia e Irlanda do Norte. Entre os países constituintes do Reino Unido, só o País de Gales optou por terminar o período letivo com aulas à distância nas escolas secundárias.

Nesse mesmo dia, 14 de dezembro, quando Sadiq Khan falou e o País de Gales fechou as escolas, a história teve vários desenvolvimentos. O ministro da Saúde britânico anunciou na Câmara dos Comuns ter sido detetada uma nova variante do coronavírus no Reino Unido, com mil casos já confirmados, apontando-a como a causa aparente da aceleração da pandemia em algumas zonas do país.

A Sky News fazia contas e noticiava que os casos entre os jovens disparavam em Londres, de forma assimétrica entre as 32 freguesias do condado, com uma taxa de crescimento muito mais rápida do que no resto da população. E em duas freguesias de Londres as autoridades locais ordenavam que se passasse para o ensino à distância. As escolas de Greenwich e de Islington fechavam as portas.

Nessa noite, o secretário de Estado da Educação, Gavin Williamson, desautorizou os conselhos locais. As portas das escolas mantinham-se abertas: “Simplesmente não é do interesse das crianças que as escolas em Greenwich, Islington ou em qualquer outro lugar fechem as suas portas”, argumentou.

No dia seguinte, 71% dos diretores de 461 escolas diziam à Sky News estarem prontos para contrariar a decisão do Executivo de Boris Johnson se isso fosse no melhor interesse dos seus alunos.