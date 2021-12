Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Antes de nos enchermos de peru, bacalhau, sonhos e rabanadas, há etapas que não podemos saltar: decorar a árvore de Natal, comprar camisolas foleiras para toda a família, ouvir Mariah Carey a gritar “All I Want For Christmas is You” no rádio do carro e devorar filmes cheios de luzes, presentes, reconciliações e romances lamechas.

Os serviços de streaming transpiram Natal por todos os lados. Na Netflix há uma versão moderna de Carrie Bradshaw (protagonista de “O Sexo e a Cidade”) que escreve sobre os seus desastres amorosos. Porém, o homem perfeito parece ter aparecido numa app de encontros mesmo a tempo do Natal. Na mesma plataforma está um dos clássicos que reúne mais consenso, “O Amor Acontece”, e outro fofinho com Kate Winslet, Cameron Diaz e Jude Law, “O Amor Não Tira Férias”.

Na Disney+, Bruce Willis não tem tempo para grandes suspiros. Há terroristas alemães a quererem estragar a festa de Natal e mais umas quantas ameaças que enchem mais quatro filmes de “Die Hard”. O rei de todos os Natais mora igualmente no streaming da Disney e está “Sozinho em Casa” há 31 anos. Aos clássicos e às novidades juntámos séries e filmes de animação porque, chegados a esta fase do ano, não vale a pena lutar contra o inevitável. Resta pegar na manta, arranjar o canto mais confortável do sofá e carregar no play.

FILMES NOVOS

“Um Rapaz Chamado Natal”

Netflix

Nikolas está disposto a enfrentar tudo para encontrar o pai, que foi em direção ao norte em busca da vila de Elfhelm (um local mágico onde vivem elfos) e que nunca mais ninguém viu. Como companheiros de viagem tem um rato e uma rena — e nós temos a voz e a presença da incrível Maggie Smith como tia Ruth.

“Um Rapaz Chamado Natal” baseia-se no livro de 2015 de Matt Haig e a adaptação foi escrita por Ol Parker (argumentista e realizador de “Mamma Mia!”).

“Love Hard”

Netflix

Ah, o amor dos tempos modernos (ou a desilusão de descobrir que a pessoa que parecia perfeita naquela aplicação de encontros é, afinal, uma mentira). Solteiros deste mundo, está difícil conhecer pessoas, não é? Natalie Bauer (Nina Dobrev) acha o mesmo e passa a vida a fazer swipes para a esquerda e para a direita. São os encontros amorosos (e desastrosos) que daí saem que alimentam os artigos que escreve — uma espécie de Carrie Bradshaw em versão fraquinha.

Quando conhece um homem bonito, interessante e com sentido de humor, decide largar o calor de Los Angeles (EUA) e voar até aos subúrbios de Nova Iorque para surpreender o suposto par perfeito durante o Natal. Mas quem lá está não é a pessoa das fotos, é o amigo geek. Mas a pessoa das fotos também anda por lá. Mas não sabe quem ela é. Mas ela quer conquistá-lo. Estão a ver o género de filme, certo? Dá para entreter e mais não se pode pedir.

“Um Castelo de Natal”

Netflix

As invejosas que tinham dor de cotovelo sempre que viam aparecer o mulherão chamado Brooke Shields estão vingadas: poupas esquisitas e uma cara com botox em sítios claramente intolerantes ao botox é o que ela mais tem para mostrar em “Um Castelo de Natal”.

Quem é ela? Sophie, uma autora bestseller. O que é que ela quer? Esconder-se depois de um escândalo. Qual é a solução? Viajar para a Escócia e comprar um castelo (coisa simples). O que corre mal? O castelo traz atrelado um duque mal-humorado. A partir daqui a fórmula é mais do que conhecida: ódio, atração negada, amor para a vida toda. Necessariamente por esta ordem.

“Solteiro até ao Natal”

Netflix

Peter (Michael Urie) não quer ter de explicar pela milésima vez à família porque é que continua sozinho. Convence então o amigo Nick (Philemon Chambers) a passar o Natal com ele e fingir ser seu namorado. Só que a mãe de Peter já tem outros planos: um encontro às cegas com o personal trainer dela. Está lançada a confusão — para aí até ao Natal.

“Natal em 8-Bits”

HBO

Crianças dos anos 80, ponham o dedo no ar. Qual era aquele brinquedo pelo qual suspiravam e para o qual juntavam todos os escudos que a avó e a tia davam? Se responderam uma consola Nintendo acabam de ganhar acesso direto ao filme natalício da HBO — mentira, eu não mando nada, terão de pagar a subscrição de qualquer forma. Mas vamos à história, que é para isso que aqui estamos: esta é a saga de Jake Doyle, um miúdo de dez anos, que só quer uma coisa na vida, a dita consola. O Jake adulto que conta a história é Neil Patrick Harris e a versão infantil pertence a Winslow Fegley.

“A Todos Um Bom Natal”

Netflix

Quatro vidas separadas pelo tempo (e não é o Toy que as junta ao som de “Olhos de Água”). O que as junta é o money, money, money (e não, também não é o tema dos ABBA). As manas Christmas são muito ricas mas muito más umas para as outras. No entanto, o Natal é sagrado e há que juntar a família na mansão. Chega então uma visita inesperada, o father Christmas, mas calma que ele não é o verdadeiro Pai Natal. Ele é o pai desta gente toda e o nome dele é, de facto, Christmas (não sou só eu que estou inspirada para os trocadilhos).

O patriarca está aqui para pôr tudo na ordem e Elizabeth Hurley, John Cleese e Kelsey Grammer desejam “A Todos Um Bom Natal”.

FILMES CLÁSSICOS

“Sozinho em Casa”

Disney+

O rei de todos os filmes de Natal não larga o trono desde 1990. Vou dar-vos um minuto para fazerem as contas. Sim, já lá vão 31 anos desde que Kevin McCallister (Macaulay Culkin) ficou esquecido em casa durante as férias de Natal e resolveu enfrentar os dois ladrões mais famosos do cinema, Harry (Joe Pesci) e Marv (Daniel Stern).

“Sozinho em Casa” equivale a uma hora e 43 de gargalhadas, mesmo que já todos saibamos exatamente o que vai acontecer em cada segundo. Culkin, que conduz a história toda, tinha dez anos quando fez o filme e está mais incrível do que muitos atores com o triplo da idade. Dez anos tinha o rapaz. Dez. Se calhar precisamos de mais um minuto para digerir isto.

No catálogo da Disney+ está ainda “Sozinho em Casa 2”, quando Kevin fica novamente esquecido, mas em Nova Iorque. Esse é o único título da saga que vale igualmente a pena ver mas há mais uns quantos para quem tiver mesmo vontade de despachar tudo: 3 e 4, “Sozinho em Lar Doce Lar” e “Home Alone the Holiday Heist”.

“Música no Coração”

Disney+

Quem não quiser esperar pela programação da RTP1 que tem sempre, mas sempre, “Música no Coração”, pode ir cantando “Do-Re-Mi” com Maria (Julie Andrews) e os sete indisciplinados (posteriormente fofinhos) filhos do capitão Von Trapp (Christopher Plummer).

O filme não grita Natal mas virou um clássico desta época. E se o ditado diz que “em equipa que ganha não se mexe”, podemos perfeitamente voltar à Áustria todos os anos para ver uma noviça rebelde deixar o convento e instalar-se numa mansão onde vai domar crianças e apaixonar-se pelo sisudo viúvo Von Trapp.

“Grinch”

HBO

História adaptada do livro de Dr. Seuss, realização de Ron Howard, interpretação de Jim Carrey, caracterização que valeu um Óscar. Tudo isto bem embrulhado dá “Grinch”, o filme de 2000 sobre uma criatura azeda e vingativa que pretende arruinar o Natal a toda a gente. Porém, os planos malvados não são assim tão fáceis de cumprir quando a minúscula e querida Cindy Lou Who (Taylor Momsen) aparece no caminho de Grinch (Jim Carrey).

“Um Conto de Natal”

Disney+

Querem mais Jim Carrey? Está aqui, agora em versão animada. A história de Charles Dickens chegou ao cinema com realização de Robert Zemeckis (“Regresso ao Futuro”) em 2009 tendo como figura principal Ebenezer Scrooge, um homem mesquinho que tem durante o Natal a oportunidade de se redimir dos erros passados.

“O Amor Acontece”

Netflix

Tem Hugh Grant como um charmoso primeiro-ministro, Andrew Lincoln em modo pré-zombies de “The Walking Dead” a derreter corações com mensagens escritas em cartazes, Colin Firth a fazer uma declaração romântica (com um sotaque terrível) à portuguesa Aurélia (Lúcia Moniz) e uma data de outras histórias de amor que se cruzam no Natal de Londres.

“O Amor Acontece” é um desfile de estrelas (Liam Neeson, Emma Thompson, Keira Knightley, Laura Linney, Bill Nighy, Martin Freeman, Chiwetel Ejiofor) e, em caso de dúvida, é sempre a escolha mais acertada para um dia perfeito de mantas, filmes e lareira.

“O Estranho Mundo de Jack”

Disney+

A realização pode não ser dele, mas a história e as personagens saíram da cabeça de Tim Burton. Isso chega para fazer de “O Estranho Mundo de Jack” um filme imperdível.

Jack Skellington domina a Cidade do Halloween mas está farto de sustos e gritos. O que ele quer mesmo é a magia do Natal. O problema é que misturar estes conceitos vai despoletar muitas confusões.

“Santa Cláusula”

Disney+

Quando o Pai Natal cai do telhado lá de casa, Scott Calvin (Tim Allen) e o filho têm de, literalmente, pegar nas rédeas do trenó para salvarem a época mais icónica do ano. Calvin, o maior descrente de todos, começa pouco a pouco a transformar-se no próprio Pai Natal e a perceber que, afinal, a magia existe.

“Die Hard — Assalto ao Arranha-Céus”

Disney+

O mundo divide-se entre as pessoas que acham que “Die Hard — Assalto ao Arranha-Céus” é um filme de Natal e aquelas que negam até à morte — mais ou menos como o dilema fraturante da legitimidade do ananás na pizza. Eu não quero tomar partido, mas vou deixá-lo aqui à consideração do leitor. Façam com esta informação aquilo que bem entenderem.

A sinopse é a seguinte: um polícia de Nova Iorque está em Los Angeles para passar o Natal quando o edifício de escritórios onde trabalha a mulher é invadido por terroristas alemães. Nada temam, Bruce Willis (que interpreta John McClane) está aqui para salvar o dia — neste e em mais quatro filmes da saga, todos disponíveis na Disney+.

“O Amor Não Tira Férias”

Netflix

Pode bem ter sido a última grande comédia romântica de Natal. Desde 2006 que não há nada que seja digno de rever sempre que nos passa à frente dos olhos.

“O Amor Não Tira Férias” tem algo especial: está bem escrito (Nancy Meyers, a realizadora e argumentista, é também responsável por “Amar… é Complicado!”, com Meryl Streep e Alec Baldwin), tem grandes interpretações (Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law e Jack Black) e tem o chalé mais minúsculo e fofinho da história dos chalés.

O departamento amoroso não tem sido favorável a Iris (Winslet) e Amanda (Diaz), que decidem trocar de casa durante o Natal. Iris instala-se no casarão de Amanda em Los Angeles (EUA) e Amanda no chalé (já disse que é o mais minúsculo e fofinho de sempre?) de Iris em Inglaterra. Está dado o primeiro passo para o amor se manifestar daquela forma linda, inesperada e improvável que só acontece nos filmes.

SÉRIES

“Christmas Flow”

Netflix

Acabadinha de chegar à Netflix está esta comédia romântica de três episódios. Existem os amores de verão e, pelos vistos, os amores de Natal. É isso que acontece entre um rapper conhecido e uma jornalista que não faz fretes. Resta saber se a coisa tem pés para andar até ao novo ano. Vá, a romântica cidade de Paris, onde tudo acontece, dá uma ajuda.

“Home For Christmas”

Netflix

A história é norueguesa mas a premissa é universal e repetida volta e meia. Johanne (Ida Elise Broch) tem 30 anos, está solteira e já não suporta ouvir os comentários sobre a sua vida amorosa — ou a falta dela. Mete então uma missão na cabeça: tem 24 dias para arranjar alguém aceitável para apresentar à família no Natal.

“Home for Christmas” teve direito a seis episódios em 2019 e a uma segunda temporada com mais seis em 2020.

“Enquanto o Natal Durar”

Netflix

Da Noruega seguimos para a Alemanha, ao encontro do desgraçado Bastian (Luke Mockridge), que regressa a casa para passar o Natal e descobre que o irmão está agora com a ex-namorada dele. Mas não é tudo, os pais guardam outras pequenas surpresas (e não são boas) que ele vai descobrir entretanto. A minissérie está dividida em três partes.

“Um Conto de Natal”

HBO

Para quem não é fã de animação, está na HBO a história de Ebenezer Scrooge, versão imagem real reinterpretada por Steven Knight (o mestre a quem podemos todos os dias fazer vénias por “Peaky Blinders”). No centro do elenco está Guy Pierce, como o homem detestável que tem uma segunda oportunidade para emendar os seus erros. Há três episódios para ver.

ANIMAÇÃO

“O Natal de Ângela 2”

Netflix

É a sequela da curta-metragem de 2018 e volta a ter Ângela como heroína. Com o pai a trabalhar na Austrália, ela deseja com todas as forças reunir a família a tempo do Natal. À sua determinação juntam-se amigos dedicados e uns pozinhos mágicos, fruto da época.

“Um Conto de Natal do Mickey”

Disney+

Há inúmeros episódios com Mickey e companhia passados no Natal, desde os desenhos rudimentares às versões modernas retocadas e coloridas em computador. Contudo, se é para escolher um, que seja esta animação de 1983. “Um Conto de Natal do Mickey” pega no ganancioso e rabugento Tio Patinhas e, com a ajuda das personagens mais icónicas do mundo Disney e da magia que se sente no ar, mostra-lhe o que realmente importa na vida.

“Klaus”

Netflix

Um carteiro egoísta, Jesper, forma uma improvável dupla com um fabricante de brinquedos, Klaus. Aquilo que ambos vão fazer é tão generoso e bondoso que é bem possível que seja a chave para devolver magia ao local mais frio e infeliz do mundo.

“Klaus” foi uma das grandes estreias de 2019 e foi nomeado para o Óscar de Melhor Filme de Animação — perdeu para “Toy Story 4”.

“Arthur Christmas”

Netflix

Atenção: estamos prestes a abrir as portas do local mais secreto e maravilhoso do mundo, a fábrica do Pai Natal. É aqui que todos os desejos se transformam em brinquedos escondidos em embrulhos coloridos de laços farfalhudos. Há um segundo segredo que mora neste local. Chama-se Arthur, é filho do Pai Natal e tem uma missão muito importante para realizar. Mais não posso revelar, a voz do incrível James McAvoy faz o resto.