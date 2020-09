O Fundo de Resolução quer travar a venda do “Nata 3″, o último grande “pacote” de créditos tóxicos do Novo Banco, no qual três quartos dos créditos estão cobertos pela garantia pública. Com os mercados financeiros instáveis e sabendo-se a pressão política que existe para que o próximo Orçamento do Estado não inclua verbas para o Novo Banco, o Fundo de Resolução prefere que o banco espere mais algum tempo. O Observador apurou, no entanto, que o presidente o Novo Banco, António Ramalho, está a trabalhar num “bolo” diferente para o “Nata 3” – para incluir uma maior proporção de créditos não-cobertos e, assim, diminuir a injeção pública deste ano – e a trabalhar em possíveis soluções alternativas como a “titularização” de créditos. Será o “Nata 3” a determinar o montante da injeção pública a fazer no âmbito do Orçamento do Estado 2021.

Na composição do “Nata 3” em que António Ramalho e a sua equipa têm vindo a trabalhar, cerca de três quartos dos ativos são protegidos pelo mecanismo de capital contingente. Por outras palavras, a grande maioria dos créditos que estão nesse pacote são dívidas cuja venda (tipicamente com enorme prejuízo face ao valor contabilístico) provoca uma degradação dos rácios de capital do banco que é, depois, compensada com uma injeção de capital por parte do Fundo de Resolução – um organismo público, na dependência do Banco de Portugal, que vive das contribuições anuais dos bancos nacionais mas que, por insuficiência de recursos, tem precisado de empréstimos do Tesouro público para fazer as injeções no Novo Banco. Injeções que, aliás, fazem parte do acordo com a Lone Star.

Os ativos que estão no pacote batizado, para já, como “Nata 3” têm um valor a rondar os 1.000 milhões de euros, sabe o Observador, sobretudo créditos em incumprimento de empresas do setor da construção civil. Devido às baixas expectativas de recuperação desses créditos, não é de esperar que os investidores ativos neste mercado ofereçam mais do que uma fração desse valor contabilístico – como aconteceu com outros pacotes como o “Viriato”, o “Nata 1” e o “Nata 2”. É no momento dessa venda que se reconhece o prejuízo que, depois, acaba por ser parcialmente coberto pelo Fundo de Resolução.

O maior crédito em incumprimento que está no “Nata 3” tem um valor contabilístico de cerca de 60 milhões de euros, mas a maioria dos créditos que estão neste pacote não vão além dos 20 ou 30 milhões de euros. Não há, pelo que o Observador apurou, nomes mediáticos de devedores – alguns desses nomes foram, aliás, retirados pelo Fundo de Resolução do “Nata 2” no final do ano passado. Foi o caso, por exemplo, das dívidas da Ongoing – 350 milhões e 240 milhões e papel comercial, pelas quais o investidor que comprou o “Nata 2” só oferecia dois milhões de euros – da Sogema, de Bernardo Moniz da Maia, e da construtora Prebuild.

Tendo sido retirados do “Nata 2”, que foi o maior pacote de todos, esses créditos também não surgem, logicamente, no “Nata 3”. No que diz respeito a esses créditos, vai-se continuar a tentar recuperar o máximo possível pelas vias judiciais, o que tem provado ser muito difícil até ao momento – o Novo Banco chegou, até, a contratar detetives privados para seguir figuras como o empresário Nuno Vasconcellos, ex-líder da Ongoing, no Brasil. Esse esforço acabou por não dar frutos na tentativa de responsabilizar o empresário, que também ficou conhecido por ter registado como bem pessoal, em seu nome, apenas uma mota de água.

Fundo de Resolução intransigente. Novo Banco não desiste

Não sendo um “pacote” de créditos com grande mediatismo, o “Nata 3” é de uma importância decisiva para o Novo Banco porque esta redução de cerca de 1.000 milhões de euros em crédito malparado significaria um passo de gigante na normalização do banco. Mesmo com a redução rápida dos últimos anos, o Novo Banco continua a ter um rácio de crédito malparado acima de 10%, o que o coloca entre os bancos europeus com maiores problemas a este nível.

Vender os 1.000 milhões do “Nata 3″ eliminaria quase três pontos percentuais no rácio de crédito malparado, levando-o para a região dos 8%, o que já ficaria mais em linha com a média do setor em Portugal e deixaria o Novo Banco numa posição melhor para, tal como os outros bancos nacionais, enfrentar o período difícil que a crise pandémica acabará por trazer.