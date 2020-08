A seguradora GNB Vida, do Novo Banco, esteve para ser vendida ao conglomerado norte-americano dos seguros que é controlado por um controverso magnata californiano chamado Greg Lindberg. No entanto, perante as notícias de que o californiano estava a ter problemas com a justiça, o supervisor português dos seguros – a ASF, ainda no tempo de José Almaça – bloqueou o negócio. O atraso resultante acabou por ser penalizador para o Novo Banco, que por isso perdeu largas dezenas de milhões de euros, mas o ativo acabou por ser vendido a uma empresa liderada por um executivo que fora próximo de Greg Lindberg, um magnata com muitos inimigos que foi condenado num caso de corrupção e que foi notícia por ter detetives privados a espiar as mulheres com quem se relacionava.

Ao que o Observador apurou junto de fontes que acompanharam este longo processo, depois do veto da Autoridade dos Seguros e Fundos de Pensões (ASF) no início de 2019, não se pôde avançar com a compra da GNB Vida, que tinha sido fechada por cerca de 190 milhões de euros (cerca de metade do que estava avaliada no balanço). Nessa altura, várias entidades foram contactadas para ver se queriam comprar a seguradora pelo valor que tinha vencido o concurso lançado, que tinha sido ganho pela Global Bankers, de Greg Lindberg.

Entre as entidades que foram contactadas nesse momento delicado estavam, sabe o Observador, as empresas que tinham ido ao concurso e perdido, ou seja, que tinham oferecido ainda menos por este ativo, que acumulava prejuízos atrás de prejuízos. “Uma seguradora com pouco novo negócio, a pagar juros de 3% e 4% sobre responsabilidades antigas e com investimentos que lhe rendem 0%… uma seguradora assim perde dinheiro todos os dias“, disse fonte próxima do processo, numa alusão às dificuldades que o contexto de taxas de juro historicamente baixas provoca a seguradoras com o perfil da GNB Vida.

Ninguém quis chegar-se à frente, conta fonte envolvida nesse processo, o que demonstra que “a compra não foi nenhum negócio da China, como alguns podem pensar” – o ativo é que não era, de todo, muito atrativo. Daí o “preço desolador” que venceu o concurso, aponta uma outra fonte com conhecimento da operação. O Observador apurou que, depois da oferta vencedora dos 190 milhões de euros, todos os outros concorrentes tinham propostas muito mais reduzidas, na casa dos dois dígitos – ou seja, a oferta da Global Bankers tinha sido, de longe, a mais favorável para o Novo Banco.