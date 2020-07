O Novo Banco registou uma perda de cerca de 56 milhões de euros na venda de uma propriedade em Grândola, conhecida como a Herdade do Pinheirinho. O negócio foi fechado já este ano com o grupo imobiliário VIC Properties por 59,6 milhões de euros. Este ativo estava registado no balanço do banco com um valor líquido de 115,8 milhões de euros, diferença que resultará numa menos-valia para o Novo Banco. Como a Herdade do Pinheirinho é um dos ativos que está protegido pelo mecanismo de capital contingente, as perdas geradas pela sua venda podem traduzir-se em compensações a nível de capital por parte do Fundo de Resolução.

Os números deste negócio, que é descrito como uma das cinco maiores transações imobiliárias feitas com ativos que estão no mecanismo de proteção contra perdas, constam de uma resposta enviada pelo presidente executivo do Novo Banco a 16 perguntas feitas por deputados do PSD em maio do ano passado. O documento – quase cem páginas, incluindo anexos, a que o Observador teve acesso — revela vários detalhes sobre as operações de vendas de ativos, em particular de imóveis, que têm estado no centro do debate político sobre a gestão dos ativos do Novo Banco e as perdas que têm sustentado pedidos de capital feitos ao Fundo de Resolução.

De acordo com a informação remetida sobre as duas transações feitas com carteiras de créditos e imóveis, a perda gerada por esta transação – a maior transação imobiliária com ativos abrangidos pelo mecanismo de capitalização contingente – será mais relevante do ponto de vista do impacto para o Fundo de Resolução e para os recursos públicos do que as duas carteiras de imóveis alienadas e conhecidas como projeto Viriato e projeto Sertorius.

A propriedade de Grândola foi alienada abaixo da última avaliação, realizada em 2018, e que apontava para um valor de 104,7 milhões de euros. O Novo Banco não identifica o imóvel, mas pela informação percebe-se que este património chegou ao banco por via da execução de um devedor (ainda do tempo BES), que foi alvo de um Processo Especial de Revitalização, no qual o Novo Banco reclamava créditos de 140 milhões de euros. Os dados remetem para a sociedade imobiliária Pelicano, que tinha a promoção da Herdade do Pinheirinho, um PIN (projeto de interesse nacional) turístico do tempo de José Sócrates. E que não avançou.

A transação em causa foi aprovada pelo Fundo de Resolução ainda no final do ano passado e, segundo notícias recentes, foi finalizada já este ano. A propriedade corresponde a 200 hectares em Melides, concelho de Grândola, e foi vendida ao grupo VIC Properties, que pretende relançar o projeto turístico. A VIC Properties, com acionistas austríacos, é a promotora do empreendimento de apartamentos do Braça de Prata, em Lisboa. Recentemente, comprou também ao Novo Banco terrenos na Matinha, igualmente em Lisboa.