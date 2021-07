Nem a execução das garantias, nem dos avales pessoais dados pelo ex-presidente do Benfica teriam sido uma solução mais favorável aos interesses do Novo Banco do que o acordo fechado em 2017 com Luís Filipe Vieira. António Ramalho já o tinha afirmado no Parlamento e esta conclusão transparece da auditoria pedida pelo Fundo de Resolução e que só esta segunda-feira chegou aos deputados da comissão parlamentar de inquérito aos atos de gestão do Novo Banco que causaram perdas ao Fundo de Resolução.

Dito isto, a auditoria deixou de fora o dossiê mais suspeito da relação entre Vieira e o BES/Novo Banco — a Imosteps — e está longe de sustentar as expetativas positivas e otimistas apresentadas pelos defensores da reestruturação. Não foi um bom negócio para o banco. Terá sido apenas o menos mau. A auditoria atira ainda críticas à escolha da sociedade gestora do fundo que ficou com os imóveis do empresário que foi presidente do Benfica até à sua detenção este verão, apontando que as relações com o devedor trazem “impactos reputacionais negativos”.

A execução das garantias dadas por Luís Filipe Vieira para responder a dívidas de mais de 400 milhões de euros e o pedido de insolvência das empresas do ex-presidente do Benfica poderia permitir ao Novo Banco recuperar cerca de 150 milhões de euros, de acordo com um cenário estudado pela instituição bancária antes de aprovar a reestruturação em 2017. No entanto, este cenário tinha “um risco significativo de desvalorização dos ativos”. Vários riscos e limitações poderiam baixar a recuperação expetável destaca a auditoria da BDO à operação que transferiu os principais ativos e passivos do então presidente do Benfica para um fundo que passou a ser detido na sua quase totalidade pelo Novo Banco.

Os montantes da possível recuperação não consideram, entre outros, os efeitos de uma venda judicial, nem o tempo que seria necessário à concretização das alienações, contingências que iriam desvalorizar os ativos. A continuidade de processos de licenciamento, dívidas a outras entidades e diversidade geográfica da localização dos ativos — de Portugal ao Brasil, passando por Espanha e Moçambique — também são assinalados como riscos.

Por outro lado, o Novo Banco ficaria obrigado a reconhecer uma imparidade adicional de 77,9 milhões de euros, para além da responsabilidade já assumida em relação aos VMOC (valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis) de 160 milhões de euros emitidos pelas empresas de Vieira — e que eram já de 107 milhões de euros.