“Não está a correr particularmente bem”, “não parece uma ofensiva a sério”, “há muitas baixas”, “está a dar oportunidades à Ucrânia para preparar a contraofensiva”, anda “a passo de caracol” e não deverá alcançar “os objetivos” de Vladimir Putin. Os especialistas ouvidos pelo Observador são unânimes neste ponto: o recente esforço de guerra não está a correr de feição às forças de Vladimir Putin. Alguns questionam-se se isto será mesmo o início daquilo que se esperava ser uma grande ofensiva de Moscovo.

Apesar de não existir consenso sobre se a Rússia começou ou não uma nova ofensiva, certo é que o Ocidente e a Ucrânia já admitem essa hipótese e norteiam as suas ações em função disso. “Não há sinais de que a Rússia se esteja a preparar para a paz. A Rússia está a lançar novas ofensivas”, declarava esta quarta-feira o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, após uma reunião em que estiveram presentes os 30 ministros da Defesa da aliança militar. Por sua vez, o Presidente ucraniano tem reiterado a ideia de que “o Kremlin está a tentar espremer todo o potencial de agressão possível”.

Neste momento, a Rússia concentra os esforços de guerra nas regiões próximas de Bakhmut, Kupyanks, Kreminna e Vuhledar. O Ministério da Defesa russo e o grupo paramilitar Wagner (que tem tomado as rédeas da guerra em muitos pontos do território ucraniano) têm reclamado algumas pequenas vitórias. A mais recente foi a aldeia de Paraskoviivka, a cerca de sete quilómetros de Bakhmut — que continua a ser o ponto mais quente no confronto entre as tropas de Kiev e de Moscovo.

