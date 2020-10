Em atualização

O novo presidente do Tribunal de Contas é referido no inquérito das Parcerias Público-Privadas (PPP) como muito próximo do ex-secretário de Estado Paulo Campos — um dos principais suspeitos daquele caso onde se investiga prejuízos de cerca de 3,5 mil milhões de euros para o Estado e alegada prática de corrupção e de outros ilícitos criminais.

Quem atesta essa proximidade entre Campos e Tavares é a Polícia Judiciária (PJ) que intercetou diversos emails trocados entre o ex-secretário de Estado de Sócrates e José Tavares, então diretor-geral do Tribunal de Contas, em 2009 e 2010. Além de Tavares ter enviado do seu email pessoal para Campos uma cópia do contraditório a um relatório de auditoria do próprio tribunal, a PJ enfatiza que existe uma grande proximidade entre os dois.

José Tavares participou inclusivé em reuniões com o Governo de José Sócrates para tentar contornar o chumbo que os próprios juízes conselheiros do Tribunal de Contas fizeram a quase todos os contros das subconcessões rodoviárias lançados pelo então ministro Mário Lino e Paulo Campos. Uma dessas reuniões teria mesmo acontecido num sábado na Presidência do Conselho de Ministros, onde terão estado presentes o então ministro Lino, Campos e José Tavares, então diretor-geral do Tribunal de Contas.

José Tavares foi indigitado esta terça-feira pela Presidência da República como sucessor de Vítor Caldeira à frente do Tribunal de Contas. A indicação partiu do primeiro-ministro António Costa e foi aceite pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

Ex-ministros Mário Lino e Teixeira dos Santos terão sido constituídos arguidos

O inquérito às PPP está sob investigação desde 2012 e investiga suspeitas de corrupção, participação económica em negócio, gestão danosa, burla agravada, tráfico de influências, fraude fiscal, branqueamento de capitais e associação criminosa. Ao fim de sete anos de investigações, a PJ concluiu que o Estado foi prejudicado em mais de 3,5 mil milhões de euros devido a decisões tomadas pelo Governo Sócrates.

Só no início deste ano é que os ex-ministros Mário Lino e Fernando Teixeira dos Santos terão sido constituídos arguidos. Paulo Campos confirmou em março ao Observador que foi chamado mas não quis esclarecer em que qualidade. Desde o início das investigações, que Campos é encarado com um dos principais suspeitos do caso. Apesar do Tribunal de Contas ter tido um papel relevante no caso que está sob investigação, José Tavares não é considerado suspeito, o mesmo acontecendo com Guilherme Oliveira Martins, ex-ministro do PS e então presidente do Tribunal de Contas.

A grande questão do caso em investigação prende-se precisamente com um ponto em que José Tavares e Guilherme Oliveira Martins tiveram um papel fundamental: a renegociação dos contratos das PPP que tinham sido chumbados pelos conselheiros do TdC

Explicando a situação. Uma das matérias em investigação no inquérito das PPP está relacionada com os contratos de subconcessões que foram adjudicados pelo Governo de José Sócrates entre 2007 e 2009. Os concursos para sete subconcessões foram lançados numa altura de pré-crise, mas a sua adjudicação foi feita no meio da tempestade financeira que se seguiu à queda do banco americano Lehman Brothers, em setembro de 2008, o que fez disparar os custos financeiros destes projetos. Praticamente todas as propostas que passaram da 1.ª fase para a chamada fase best and final offer (BAFO) sofreram subidas do preço, devido ao aumento dos custos cobrados pelos financiadores.

O grande problema é que a lei dos concursos públicos não permitia que as propostas da BAFO fossem superiores às da 1.ª fase. Tudo porque a fase de negociação final, a BAFO, serve para o Estado negociar diretamente com os dois concorrentes mais bem colocados e conseguir mais vantagens por intermédio da concorrência entre os privados.

Foi precisamente por isso que os peritos financeiros do Ministério Público e da PJ concluíram que a Estradas de Portugal (EP), a entidade pública tutelada por Mário Lino e Paulo Campos que lançou os concursos das subconcessões, tinha todos os motivos para não adjudicar o contrato. Mas não foi isso que a EP fez.