Statera

Rua dos Carris 9, Vila Nova de Milfontes. Segunda a domingo 9h30 as 22h30. Reservas: 910090998/ info@staterarestaurant.pt

Ana Leão é Leoa para os amigos e fiéis comensais que tiveram a alegria de provar as criações desta portuense aventureira. Depois de passar uma bela temporada na Austrália, instalou-se em Lisboa durante largos meses e além de ter dado continuidade ao seu projeto Colher Torta juntou-se ao coletivo de jovens cozinheiros New Kids on the Block. Há tempos arrumou as malas e veio agitar as águas de Vila Nova de Milfontes e aumentar a temperatura do fogão do Statera, no Selina Milfontes, projeto de Miguel Castro da Silva. O espaço serve pequenos almoços, almoços e jantares, tudo muito à base dos pratos de partilha, sempre com o mote em mente: “hábitos alimentares saudáveis alternados com o ocasional prazer culposo da vida”, que pode ler-se no site do restaurante. Aqui a carta vai mudando mas é certo que estarão lá sempre as inspirações na cozinha do mundo que Leoa pratica — é o caso do bacon & egg roll, tosta de courgette com ovo, falafel, panzanella mas em versão tosta, sandes de bacalhau panado ou até punheta de bacalhau. O céu é o limite para o que pode ir parar à ementa do dia. Nas sobremesas terá sorte se conseguir apanhar o quatro leches — porque três não chegavam — numa viagem às taças de cereais onde se encontram o bolo de leite e a acidez do sour cream caseiro e cornflakes maltados. No fim, tudo fica melhor ao deitar o olho na carta de cocktails da assinatura do bartender brasileiro Pablo Straubel.