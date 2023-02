Ainda faltavam alguns minutos para que a linha da frente da manifestação da CGTP passasse pelo largo Dr. António Sousa Macedo, em Lisboa, mas o PCP, organizado como sempre, estava pronto. No largo, dirigentes como Margarida Botelho, Francisco Lopes ou João Frazão aguardavam, até se lhes juntar o líder, Paulo Raimundo. Assim que chegou, notou-se o efeito: houve quem saísse do desfile para o cumprimentar (e pedisse ao colega do lado para segurar a sua faixa), quem lhe batesse palmas e que lhe desejasse “força”, quem quisesse tirar selfies com Raimundo e quem lhe perguntasse se a empreitada “‘tá a correr bem”.

Minutos depois, coube a um “camarada” do Hospital da Luz, que fazia reivindicações sobre saúde, convidá-lo a juntar-se aos manifestantes. Raimundo olhou para trás para confirmar que podia e, perante o ok da equipa, soltou um “Vamos embora!”. Misturava-se assim com o desfile da CGTP — estávamos a 9 de fevereiro e decorria então o “Dia Nacional de Indignação, Protesto e Luta” marcado pela central sindical. E estava no seu meio ambiente — o forte do novo líder do PCP é, como diz o próprio, a sua facilidade em mostrar “proximidade” e manter relacionamento com pessoas do partido e fora dele, até porque teve responsabilidades no PCP de acompanhar tanto os movimentos sindicais como os protestos mais inorgânicos.

Nestes primeiros 100 dias à frente do PCP, ficaram evidentes essas características, por vezes até consideradas “desconcertantes” no PCP — às vezes o estilo de Raimundo, que no partido já contou que quando ligou à mãe para contar que seria o sucessor de Jerónimo de Sousa ouviu um “não havia mais nenhum?” de volta, desarma. Mesmo assim, admite-se entre os comunistas, ainda não conseguiu furar o que o partido considera ser um “bloqueio mediático”, mas que também acontece por ter responsabilidades próprias: “Os funcionários não têm treino de linguagem para a comunicação social”.

