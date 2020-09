Na Universidade do Porto, o reitor António Sousa Pereira conta que as instruções dadas às várias faculdades foram para privilegiar a integração dos recém-chegados. “É o grande desafio deste ano, integrá-los convenientemente na universidade, criar um sentimento de pertença numa altura em que o paradigma muda, a forma de estudar muda e eles se veem integrados numa estrutura em que a vivência está muito diferente do habitual.”

Sofia Escária, presidente da Federação Académica de Lisboa, concorda: “A qualidade da experiência académica não será a mesma, o relacionamento com professores e colegas não será o mesmo. E até a motivação pode acabar por ser menor.” A dirigente estudantil diz ainda que se sabe que “os problemas mentais aparecem — as universidades têm essa oferta e foi muito procurada durante o confinamento — e, no final, o próprio desempenho académico fica comprometido.”

Assim, numa altura em que a Universidade do Porto vai funcionar em sistema misto, dois grupos de alunos terão acesso preferencial às aulas ao vivo: “Os do 1.º ano e os que terminam agora o seu percurso já que com os que se vão embora no final do ano, não teremos outra oportunidade para recuperar o que se perdeu no semestre passado.” E para integrar alunos têm de se acertar à primeira, da mesma forma que só se tem uma oportunidade para causar uma primeira boa impressão. Quanto aos demais, António de Sousa Pereira espera que eventuais défices de formação sejam compensados a partir do segundo semestre, quando acredita que uma vacina para a Covid-19 trará alguma normalização à vida académica.

No Instituto Politécnico de Setúbal, o presidente Pedro Dominguinhos sabe que este ano, depois do recorde de candidaturas, também terá um recorde do número de colocações. E cada aluno de 1.º ano é um desafio. “Já aconteceu com os Cursos Técnicos Superiores Profissionais — nunca tínhamos tido tantos alunos a entrar para estes cursos, nem nunca tínhamos tido tantos a ficar de fora”, afirma o também presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP).

Isso faz com que esteja em contagem decrescente para o grande desafio: “O padrão diz-nos que é por volta de novembro que os estudantes tomam a decisão de abandonar o ensino superior, por isso, este ano, temos um desafio adicional de acompanhamento e integração destes alunos”.

É que o convívio e o acolhimento dos pares é fundamental para que os estudantes se sintam em casa e este ano não será igual a outros, defende o presidente do politécnico. Por isso mesmo, em Setúbal aposta-se em programas de mentoria para os alunos do 1.º ano, uma decisão comum à maioria das instituições do ensino superior.