O mais provável é que, com o tempo, com as vacinas, com o apuro das condições sanitárias e um maior conhecimento da doença, os grandes acabem por recuperar – se a Juve deve este ano perder o campeonato, na Alemanha o Bayern vai no segundo lugar; o Liverpool está em primeiro ex-aequo e o City, ganhando os dois jogos em falta, fica apenas a um ponto. Ainda assim é muito provável que em Itália e Espanha haja surpresas, e Portugal e França também para lá caminham (embora no caso de França seja igualmente provável que Pochettino, acabado de ingressar no PSG, o torne campeão).

Se não olharmos a clubismos, isto, do ponto de vista do adepto de futebol (e não do adepto de um clube), é ótimo, é um sonho.

A dúvida agora é se alguma vez o futebol voltará a ser o que era. Já não é o desporto do povo que foi durante quase um século; já quase não há ligação nenhuma entre os clubes e as gentes da terra em que os clubes estão sediados. Já pouco mais há do que uma desculpa para fazer marketing, produzir conteúdos, vender sapatilhas. Mas se os estádios permanecerem vazios, exatamente a que desporto estamos a assistir e porque é que, a ser assim, não vemos antes jogos de FIFA, nas consolas?

Ninguém sabe – mas há algumas conclusões que se podem tirar de tudo isto: quando todos os clubes estão quase nas mesmas condições (sem pré-época, que favorece os grandes, com as decisões dos árbitros a serem tomadas sem a pressão dos adeptos), de repente os grandes não são tão grandes e os pequenos perdem o medo aos grandes e conseguem parecer menos pequenos.