Porquê uma taxa de apenas 1% sobre a Netflix?

Aquilo que foi mais discutido e polémico refere-se, de facto, às obrigações dos operadores estrangeiros em Portugal, nomeadamente as novas plataformas, mas não se trata de aplicar 1% de taxa. Trata-se de aplicar 4% de investimento direto, mais 1% de taxa. Este é que é o conjunto de obrigações em relação a essas plataformas.

Podemos comparar com França, em que a Netflix deverá ser obrigada a investir na produção francesa entre 20 e 25% do volume de negócios. Em Portugal será 4%.

A comparação com França não faz sentido, porque é tradicionalmente um país com uma realidade completamente diferente da de Portugal não só do ponto de vista da riqueza nacional, mas do ponto de vista do contexto cinematográfico e audiovisual. Não é uma comparação justa. Podemos comparar Portugal com outros países com uma escala, uma dimensão e um histórico mais aproximados. França tem uma indústria cinematográfica, é reconhecidamente um dos expoentes do cinema mundial.

Precisamente: em países com uma pequena indústria do cinema, as obrigações de investimento do streaming não deveriam ser mais altas?

Quando fez a primeira pergunta referiu que a taxa é só de 1%, mas omitiu que há 4% de obrigações de investimento. Isto é que é a totalidade. Aquilo que fizemos na transposição da diretiva está em linha com aquilo que está a ser feito em diferentes países da Europa. A Europa tem uma exceção, que é França. França tem um Canal+, que não é comparável com outros que existam e já hoje tem obrigações de investimento na área do cinema manifestamente superiores. Depois houve outras confusões: misturar a questão fiscal, dos impostos que essas empresas supostamente terão de pagar ou deveriam pagar, com as obrigações ou as taxas, que é o que está estritamente no âmbito da diretiva audiovisual. Houve de facto, na discussão da transposição da diretiva, muita informação que não era a mais correta. A transposição da diretiva para Portugal, que agora vai entrar numa nova fase, que é a da regulamentação, parece-me perfeitamente razoável, perfeitamente em linha com aquilo que os outros países europeus estão a fazer e com aquilo que é a realidade dos outros países europeus. França é realmente uma exceção.

Se 1% de taxas de publicidade e 4% de obrigações de investimento é razoável, como se explica a oposição de uma parte muito importante dos profissionais do cinema?

O setor do cinema inclui televisões, distribuidores, um conjunto mais amplo de entidades que não são só a Plataforma do Cinema, que também dentro de si tem uma série de tendências. Percebo que os artistas, os produtores, uma parte do setor, tenha reagido dessa maneira, porque estamos a mexer estruturalmente num setor. Sempre que há políticas governativas que mexem estruturalmente num setor, é normal haver reações.

Já escreveu que essas reações foram “manifestamente exageradas”.

Sobretudo quando dizem que se vai acabar com o cinema português.

A expressão foi “o governo português anuncia a morte do cinema português”.

Não faz sentido. Com a transposição da diretiva, incluímos uma medida, aliás reivindicada há muito tempo por muita gente, que é a de os custos fixos do Instituto do Cinema e do Audiovisual passarem para o Orçamento do Estado: sensivelmente 3,5 milhões de euros. Esses 3,5 milhões são libertados para concursos, programas de apoio. Para além disso, a taxa de exibição, que era aplicada a televisões — a chamada “taxa de publicidade” —, passa a ser aplicada também a plataformas novas, o que vai buscar mais dinheiro para o ICA. Só nestas duas coisas estamos a colocar mais dinheiro no sistema que existe e não é pouco, são mais quatro milhões e tal. Para além disso, para dar outro exemplo, ainda no âmbito da transposição da diretiva, as obrigações de investimento em cinema, séries e documentários, por parte da RTP, passam de 8% para 10% da contribuição audiovisual. É um aumento sensivelmente de três milhões. Portanto, como é que é possível que se diga que estamos a diminuir o investimento no cinema português, quando os factos demonstram que estamos a aumentar?

Muito produtores e autores argumentam que as obrigações de investimento dos serviços de streaming podem não se concretizar em território português, com mão-de-obra portuguesa.

Não é verdade. Isso não só está acautelado [na lei] como será ainda mais especificado na regulamentação que vamos fazer. Está completamente claro que o investimento é feito em autores portugueses e produtores portugueses.

O diploma refere “língua portuguesa”, o que tem sido entendido como uma subtileza que permite que não haja investimento em autores de Portugal?

Não, não, não. Houve muito tempo para discutir esta diretiva. A discussão começou em dezembro de 2019, quando foram pedidos contributos a todas as entidades do setor. Numa segunda fase, quando entregámos a nossa proposta, foi aberta a discussão pública e houve discussão no Parlamento. Para além disso, a Comissão de Cultura e Comunicação, e bem, teve a oportunidade e a iniciativa de chamar novamente todas as associações para se pronunciarem. As mais variadas. Devo dizer que houve pronunciamentos muito diferentes e até contraditórios. Aquilo a que se terá dado mais destaque foi a uma posição que em muitos aspetos — julgo que o tempo virá a demonstrar isso — não punha em jogo toda a informação. Claro que as obrigações de investimento são em produtores portugueses e em conteúdo português.

O aumento de 8 para 10% das obrigações de investimento da RTP implica um aumento da taxa audiovisual, que aparece na fatura da eletricidade?

Não. O que existe atualmente é que 8% da contribuição audiovisual da RTP, tirando os custos da rádio, é para ser investido em cinema e audiovisual. Investimento direto da RTP. O que aumenta é a responsabilidade da RTP, as obrigações em relação a cinema, séries, documentários. São sensivelmente mais três milhões.

A taxa de 1%, a que nos referimos no início desta entrevista, significa cerca de um milhão de euros por ano, segundo contas do próprio Ministério da Cultura. Ora, um milhão de euros dá para financiar eventualmente duas longas-metragens.

Aquilo que dizemos, na transposição da diretiva, é que não tiramos um euro ao sistema que existe, pelo contrário. Acrescentamos dinheiro ao sistema, tal como ele existe, um sistema em que o ICA, através da escolha de júris, atribui apoios. Não pomos isso minimamente em causa, reforçamos. Passa a haver uma outra possibilidade, a possibilidade de as plataformas estrangeiras, se o quiserem, em vez de porem a taxa no ICA — porque mantêm a opção de por a taxa no ICA —, poderem fazer um investimento no mesmo valor mas diretamente com os produtores, com os criadores. Parece-nos que isto estimula a diversidade, porque abre novas fontes e financiamento e novos centros de decisão. Se eu for um realizador português, um autor, um produtor, por que razão há de ser pior para mim ter uma escolha feita por produtores de empresas do setor, pessoas do meio, do que por grupos de jurados do ICA? Porque é que é melhor um do que o outro?

Haverá o receio de que a longo prazo passe a existir apenas o sistema de mercado e que o sistema do ICA perca protagonismo.

O que existe agora é apenas o sistema de júris e nós reforçámos financeiramente o sistema de júris. É objetivo: há um reforço do orçamento do ICA. Para além disso, abrimos outras possibilidades. Não há o risco de haver uma e não haver a outra. Passa a haver duas, de maneira mais consistente.