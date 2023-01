Durante muitos anos, Nuno Artur Silva esteve associado às Produções Fictícias, agência criativa, de guinoistas e produtora de conteúdos para televisão que fundou em 1993. Entre 2015 e 2018 foi administrador da RTP e entre 2019 e 2022 foi secretário de Estado cfdo Cinema, Audiovisual e Média. Foi, aliás, por causa deste cargo, que vendeu a empresa que criou antes de integrar o Governo. Tanto em 2015 como em 2019 tinha um plano: apresentar o espectáculo “Nuno Artur Silva. A Sério?”, acompanhado pelo grupo Dead Combo e o ilustrador António Jorge Gonçalves, onde iria falar de episódios da sua vida e da sua experiência profissional.

Entre convites e compromissos inesperados e uma pandemia, o projeto ficou por concretizar. Ganha finalmente corpo agora, com “Onde É Que Eu Ia?”, no Teatro-Estúdio Mário Viegas, no São Luiz, em Lisboa. Inicialmente, o palco estava reservado entre 12 a 15 e de 19 a 22 de janeiro, mas novas datas foram acrescentadas, para dia 18 e e de 25 a 28 deste mês.

Não é bem humor. Nuno Artur Silva descreve o espectáculo como algo entre “uma dissertação, stand-up comedy, uma conferência e uma exposição.” No palco estará António Jorge Gonçalves a desenhar em tempo real o que vai na cabeça de Nuno Artur Silva. A diferença em relação ao projeto inicialmente idealizado? Fala muito da sua experiência no Governo e de como foi viver essa realidade em tempos de pandemia.

