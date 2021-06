De costas para a autoestrada, os dois trabalhadores da frente (que ainda não terão sido chamados pela GNR para contar detalhes deste caso) não se aperceberam em que momento Nuno deixou a equipa para ir da berma, à direita, até ao separador central. Devido ao barulho das máquinas que usavam, garantem também que não ouviram o carro do ministro Eduardo Cabrita a aproximar-se, a colisão ou uma eventual travagem — ou sequer adiantam hipóteses sobre a velocidade a que o carro poderia seguir.

Da pouca informação de que dispõe, sabe o Observador, a família acredita que, no momento em que foi atropelado, Nuno estava a saltar por cima do rail do separador central, para atravessar a estrada e regressar à berma onde tinham ficado os seus colegas. Estaria de costas para os carros que seguiam na direção de Lisboa e, por isso, foi atingido nas costas do seu lado direito.

Carro de Cabrita terá sido movido para outro local. Versões da Brisa e trabalhadores desmentem MAI quanto à sinalização dos trabalhos

O ministro da Administração Interna regressava do Centro de Formação de Portalegre da GNR onde tinha presidido à Cerimónia do Juramento de Bandeira dos formandos do 43.º Curso de Formação de Guardas. Seguia na A6 em direção a Lisboa, mas não se sabe a que velocidade. Até agora o MAI não o revelou, escudando-se no segredo de justiça. Neste momento, há dois inquéritos a decorrer: um do Departamento de Investigação e Ação Penal de Évora e outro do INEM sobre a alegada demora da chegada do socorro ao local. Não há conclusões nem de um nem de outro.