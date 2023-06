Praticamente viver dentro de um estúdio, rodeado por técnicos de luz, animadores, designers e informáticos, “só” para ver nascer um filme. Nuno Beato (“Ema e Gui”, “Mi Vida en Tus Manos”, entre outros projetos), realizador e um dos nomes portugueses mais fortes da produção de animação, conseguiu, ao fim de sete anos, dar ao mundo a sua primeira longa-metragem, “Os Demónios do Meu Avô”. Uma das caras da Sardinha em Lata, anda de festival em festival a mostrar a história da Rosa, uma empresária cosmopolita com um burnout da cabeça aos pés, que é obrigada a voltar a terras transmontanas para revisitar o passado deixado pelo avô.

O filme balanceia entre o 3D e o stop-motion. Em Trás-Os-Montes, há textura, campo, barro, a olaria de Rosa Ramalho e os seus demónios, musicados pelos Gaiteiros de Lisboa, que assustam, mas ajudam. Um tempo que já não existe ou que está só à espera de ser outra vez acarinhado. Cheira a casa por todo o lado com pitadas de terror — o filme também esteve no MOTELX. Mas é para todas as idades. E agora, aos 46 anos, tomou o gosto de trocar a cadeira de produtor pela de realizador. “Já tenho o apoio para desenvolvimento da próxima longa-metragem. Tenho também vontade de focar a minha carreira na realização e fugir um pouco da produção. Não totalmente, mas queria-me focar nisso. Nunca tive esse tempo. Só agora é que consegui porque tive muito apoio na Sardinha em Lata. Gostava de aproveitar esse momento”, confessa.

Este é já outro dos grandes momentos da animação portuguesa, depois da estreia de “Nayola”, de José Miguel Ribeiro, sua primeira primeira-longa metragem, e da quase conquista do Óscar de Melhor Curta-Metragem de Animação na edição deste ano por parte de João Gonzalez com o seu “Ice Merchants”. O filme de Nuno Beato estreia-se esta quinta-feira em território nacional, mas o estado de graça, para o realizador lisboeta, pode durar pouco. Não é por não acreditar no talento. Também não é pelos apoios públicos, que este ano tiveram um aumento. É pela “falta de vontade política” e pelo contínuo desinteresse das televisões em não apostar em séries de animação. Para Nuno Beato, nada disto são queixas. Mas sim factos. “É um momento importante para chamar à atenção, mas não vejo vontade política de olhar para o cinema de animação de outra forma. Além de uma arte, ela pode e deve ser uma indústria. Lá fora está em crescimento e aqui andamos sempre a rumar contra a maré. Houve mudanças nestes anos todos, claro. Se não tivesse sido assim, estas longas não tinham acontecido.”

