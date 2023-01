No palco do Grande Auditório do CCB, o negro marca um cenário de proporções dantescas. No meio dessa escuridão inusitada, um barco parece encalhado e a travessia entre Inferno e Paraíso é agora, talvez mais do que nunca, incerta. Não estamos na “Divina Comédia”, de Dante Alighieri (ainda que a sua marca poética ali ressoe), antes mais próximos do mito de Orfeu e Eurídice. Mas a história que se conta é outra, centrada na figura de Caronte, o barqueiro de Hades, que carrega as almas dos recém-mortos. Desaparecido e sem vestígios aparentes de que irá regressar, chegamos ao Paraíso guiados pela voz de Kalis, uma ninfa que nos fala da sua viagem com as Ménades ao fugirem do continente dos fogos, da guerra e do caos. É o início de um rito de passagem, celebrado pela dança e pela música, elementos-chave da ópera Paraíso de Nuno da Rocha, que irá abrir as comemorações do 30.º aniversário do Centro Cultural de Belém, esta sexta-feira, dia 27 de janeiro.

Numa abordagem contemporânea e multidisciplinar, a ópera encomendada ao compositor de 36 anos, surge na sequência e em continuação da obra Inferno, estreada em 2020. Junta no mesmo palco um sexteto de instrumentistas, a voz da soprano Eduarda Melo e cinco bailarinos – Lorena Nogal, Shay Partush, Ester Gonçalves, Emanuel Santos, Margarida Belo Costa – que dão forma e movimento à coreografia de Marcos Morau, o fundador da companhia de dança catalã La Veronal. A condução do conjunto de músicos está a cargo do maestro Pedro Neves e libreto conta com a assinatura de Clément Bondu. A propósito deste importante acontecimento, o Observador esteve à conversa com o compositor sobre as premissas que se conjugaram para dar forma a esta criação, imaginada, desde princípio como uma peça onde música e dança se cruzassem em harmonia.

Entre a escolha de La Veronal, como a companhia ideal para este dispositivo cénico, até à evocação da fadista Amália Rodrigues no libreto da ópera, todos os momentos de criação foram pensados ao detalhe. Para Nuno da Rocha trata-se de um momento significativo para ele próprio, enquanto compositor, por evidenciar a importância de se demonstrar convenções sobre o que pode ser uma obra erudita, nomeadamente uma ópera contemporânea. Por outro lado, diz, acaba por ser reflexo de um bom momento a que se assiste no panorama da música erudita em Portugal. “Esta geração viva – que engloba várias, deve dizer-se – é de longe a melhor de sempre no panorama da música contemporânea em Portugal”, salienta. A melhoria nas condições do ensino da música em Portugal, que, realça, continua a ser exponencial, mas também a forma como certos compositores contemporâneos se têm destacado, parecem antever uma maior abertura deste tipo de expressão artística, que não se faz só para as elites. Está mais próxima das pessoas, salienta, e com uma diversidade que espelha bem os poucos limites que existem no ramo da composição e da música moderna e contemporânea.

