Nuno deixa competições de surf aos 44 anos após vida de luta: "Com 18 anos pensamos que somos eternos, eu fiquei numa cadeira de rodas"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A 10 de maio de 1995 a vida de Nuno Vitorino mudou. E apesar de esta ser uma história de superação, tem obrigatoriamente de começar pelo obstáculo, o cume a escalar. Há quase 17 anos, naquele fim de primavera, Nuno, que tinha então com 18 anos, estava com um amigo a ver uma arma. Correu mal. O agora presidente da Surf Addict – Associação Portuguesa de Surf Adaptado, ou seja, para pessoas com deficiências e limitações físicas – acabou por ser alvejado, de forma não propositada. “Estava com um amigo a ver uma arma e ele acertou-me no pescoço”, contou Nuno, que ficou tetraplégico nesse incidente, ao Observador. Foi assim, em 1995, que, e talvez seja esta a analogia mais correta, apareceu a maior onda que o homem, agora com 44 anos, teve de conquistar. E surfou-a como poucos.

Se no recente mundial de surf adaptado, na Califórnia, Marta Paço, de apenas 16 anos, conquistou o ouro na sua categoria, e Camilo Abdula o cobre, o ISA World Parasurfing Championship ficou marcado como a última competição de Nuno Vitorino, que não fechou com uma vitória desportiva, como tantas vezes conseguiu, mas, talvez mais importante neste contexto, com a “sensação de dever cumprido” e de que foi um “bom embaixador do desporto”. Despediu-se em lágrimas, mas “não triste”, o português que foi campeão europeu em 2019, finalista de um Mundial em 2018 (ganhou o cobre) e vencedor do Campeonato britânico em 2020.

Pode dizer-se que para trás fica o legado desportivo, mas isso seria extremamente redutor, até porque além de pioneiro, as ondas continuam. Para ele e muitos outros.

Aquilo que é impossível, nós não conseguimos resolver, nem está na nossa mão ter a solução e só estamos a perder tempo com isso.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Com 18 anos pensamos mesmo que somos eternos. Eu aos 18 anos fico de cadeira de rodas”

“Não queremos saber se é difícil, apenas se é possível”. Este é o “lema de vida” de Nuno Vitorino, um mote que está até “estampado na parede da sala de casa”. Uma frase que nasceu de um “momento de introspeção”. “Temos tendência para nos focarmos nos problemas, mas qual é a solução para resolver esse problema? Essa frase nasce para nos ajudar a focar exatamente no que é possível, não no impossível. Aquilo que é impossível, nós não conseguimos resolver, nem está na nossa mão ter a solução e só estamos a perder tempo com isso. Ao não querermos saber se é difícil, apenas se é impossível, vamos focar-nos então só na possibilidade, de transformar a vida dos outros, na de sermos melhores pessoas”, disse ao Observador, apontando ainda a efemeridade da vida versus o que esta pode ser, com um exemplo muito simples e duro: “Com 18 anos pensamos mesmo que somos eternos e temos uma pressa muito acentuada de viver muito rapidamente. Eu aos 18 anos fico de cadeira de rodas”.

Com essa “noção”, Nuno quis “arranjar um modo de ser mais feliz” e fundou a Surf Addict, para “partilhar todo o amor pelo mar e pelas ondas com toda a gente”. Fazendo questão de explicar que não se considera “superior, nem inferior a ninguém” pelo facto de o surf adaptado ter crescido pela sua mão, admite que agora até é mais um “rosto” do que um “obreiro que anda nas praias a colocar pessoas na água”. Mas voltando ao seu mote, ao lema de vida, foi precisamente este o ambiente da “inspiração que passou pela cabeça” quando foi fundada a associação. “Temos de ter algo a que nos agarrar quando as coisas ficam mais difíceis”, garantiu.

“Quando há dúvidas do que se está a fazer, não fazer”

Nuno Vitorino é assim, sem muitas dúvidas, um pioneiro. Mas, mais uma vez, “não se sente superior pela questão do surf adaptado ter começado” por si: “As coisas são o que são. Quando começámos esta caminhada começámos com aquilo que nos traz a esta questão de ser pioneiro. Havia três associações no mundo que trabalhavam surf adaptado mas de uma forma, diria eu, muito amadora, porque ainda estava tudo muito no início. Então começámos a partilhar, estabelecemos um fórum na Internet, para trocar boas práticas e modus operandi de como é que nós podemos de forma segura colocar pessoas com deficiência dentro de água. E [o projeto] nasce desta forma que eu diria que é inspiradora”.

Assim, desde 2012, quando criou a Surf Addict, Nuno Vitorino percebeu que “trabalhar no desconhecido” exigia cuidados, para que tudo fosse sendo feito “da forma mais segura”. E os “zero acidentes” devem-se muito, seguramente, à lógica de “quando há dúvidas do que se está a fazer, não fazer”. Até para “não se agravarem as patologias das pessoas”. Mas não se pode descurar que são as mesmas limitações ou patologias a tornarem esta(s) história(s) mais, além de inspiradoras, cheias de “alegria”. “Aquilo que me dá mais alegria, muito honestamente, é tudo o que está à volta. A inspiração que damos à sociedade, mas não só, também tirar a carga a famílias que veem os seus entes queridos a surfar e a divertir-se, a estar num desporto que estava inacessível até há uns anos e que agora é possível, honestamente, porque nós existimos”, disse sem quaisquer problemas o responsável por um conjunto “empreendedores sociais”.

Conseguimos inspirar outras associações e outros clubes que também já têm surf adaptado de forma independente, a olharem para nós como exemplo e a pensar ‘estes tipos fazem, então vamos perceber com eles como é que se faz, para fazermos também autonomamente’.”

Mas neste tipo de empreendedorismo, incluindo a associação sediada em Carcavelos, o objetivo que existe é o de “‘um dia não vão precisar de mim’”. “Conseguimos inspirar outras associações e outros clubes que também já têm surf adaptado de forma independente, a olharem para nós como exemplo e a pensar ‘estes tipos fazem, então vamos perceber com eles como é que se faz, para fazermos também autonomamente’. E isso deixa-me muito feliz. No dia em que não precisarem de mim é no dia em que eu vou ficar mais feliz”, contou Nuno Vitorino, numa ideia que vai ao encontro de declarações de outras alturas, quando referiu a dada altura na sua vida que, após o acidente, “foi preciso reaprender a viver e não só a respirar”.

E, aqui, o surf é esse reaprender, essa vida.

“Eu ainda visto as calças, há pessoas que nem as calças conseguem vestir”

“Dou-te um exemplo: quando vestes umas calças, levantas-te e vestes as calças. Eu visto as calças na cama, demoro um bocadinho mais de tempo. Mas eu ainda visto as calças, agora há pessoas que nem as calças conseguem vestir e precisam de ajuda. Por isso acabamos por ficar um bocadinho mais dependentes e eu acho que a liberdade que o mar nos dá e aquilo que o mar nos proporciona vai-nos ensinando a ser mais resilientes e mais pacientes. Isso vai refletir-se tudo na nossa vida diária. Eu quando coloco as pessoas dentro de água dá-me uma felicidade enorme, porque para mim viver, não é viver como posso, é fazer aquilo que eu quero. Porque a deficiência não me deixa fazer aquilo que eu quero então eu tento sempre cada vez mais ir ao encontro dessa frase. As minhas duas punch lines são essas. A primeira é ‘não queremos saber se é difícil, apenas se é possível’, e a segunda ‘viver é viver da forma como eu quero e não apenas fazer aquilo que eu posso’”, afirmou de forma perentória.

Todos estes constrangimentos advêm claro de 1995, onde a conversa haveria de chegar novamente, de uma maneira ou de outra. Nuno fala num processo, sem muitas surpresas, “muito difícil” e até “dramático”, no qual se focou “essencialmente” na recuperação para que a “deficiência afetasse a vida o menos possível”. Às tantas, Nuno Vitorino chegou mesmo como que a uma aceitação cerca de dois anos depois do acidente. Explica que uma médica disse-lhe algo como: “Estás há dois anos a trabalhar os braços, a trabalhar as pernas, a tentar voltar a andar. Esquece, não vais voltar a andar na vida. Otimiza aquilo que mexes – que é tão bom num tetraplégico –, os braços, e vai fazer vida com isso”. Um processo que foi “rápido”, mas que veio mesmo desse momento, que o surfista e antigo campeão europeu da sua categoria se lembra como se fosse hoje. O momento em que a “médica bateu na mesa irritada”.

O choque de não andar e a ida aos Jogos Paralímpicos

“Foi um grande choque. Quando alguém te diz que já não voltas a andar… Obviamente que tu sabes e sempre soubeste, mas quando se materializa, é mesmo um choque”, acrescentou sobre esses fatídicos anos na década de 90. Mas se a ligação à água não era nova, principalmente ao mar, visto ser praticante de bodyboard desde criança, foi já nas piscinas que se começou a destacar a nível competitivo. Começou tudo em 1998, quando estava na piscina como “forma de reabilitação”. Depois de um professor do espaço onde se encontrava Nuno dizer que este devia ir “para uma equipa de competição”, este competiu em primeiro lugar na GesLoures. O destino dessas braçadas apenas terminou em Atenas nos Jogos Paralímpicos de 2004.

“Em 2000 já estava no campeonato da Europa, na Suécia, e a partir daí foi um crescendo. Comecei a treinar todos os dias, muito arduamente, fui atleta de alta competição e mal entro no campeonato da Europa e nunca falhei grandes palcos da natação paralímpica, em 2004 estive Jogos Paralímpicos, mas posso dizer que não era sequer para ir lá ganhar medalhas, era um objetivo, o de ser apurado. Porque nós falamos da nata, da elite, quando dizemos elite é mesmo elite, em Portugal tinhas na altura cerca de 200 nadadores com deficiência e foram 7, e a nível mundial tens mais de 8.000 nadadores e desses 8.000 vão 400. Foi fantástico, posso dizer-te que foi um game changer, uma mudança, porque peguei numa frase daquelas que já é uma batida mas que eu assimilei muito bem, que é ‘se eu consigo fazer isto, se eu consigo estar aqui, eu consigo qualquer coisa’”, explicou sobre o momento em que garantiu esse qualquer coisa a si mesmo.

O “chamamento” do mar

E cinco anos depois dos Jogos Paralímpicos, em 2009, estava Nuno Vitorino em Carcavelos quando olhou para o mar e sentiu um “chamamento, talvez como aquele que os padres sentem”. Tal como sabe aquela data de maio, sabe também esta: 2 de dezembro. Então, há 12 anos, começou a sentir um “grande constrangimento” ao estar na praia, mas sem estar na água. Seguiu-se um telefonema para um amigo: “Disse-lhe ‘vamos voltar a surfar, já não o faço há muito tempo e não sei o que vai acontecer, mas vamos lá para dentro’”. Dia 3 de dezembro lá estava Nuno, num dia “frio”, a surfar com mais dois amigos. “Nesse dia não correu bem, mas a minha cadeira de rodas ficou na areia e de repente já havia 50 pessoas na areia a ver-nos”, recorda. Já não havia volta a dar.

Ajustados e limados alguns pormenores técnicos e logísticos, nomeadamente ao nível da prancha, quando foi encontrado o (primeiro) ponto certo, os amigos empurraram Nuno na onda e ele começou logo a “cortá-la”, numa “das sensações mais libertadoras” da sua vida. Afirmou que foi “vítima” das circunstâncias, de “ter amigos que conheciam quem fazia pranchas, que tinham lojas de surf”, mas também de como é diferente não saber e saber o caminho, que deu então para tomar conclusões pela “tentativa-erro e adaptar material, porque gasta-se muito”. Hoje em dia, se existem muitas pranchas adaptadas, muito material específico para cada patologia, muito o deve o surf adaptado a Nuno Vitorino e à sua equipa. Equipamento para cada “perfil funcional, porque nunca falamos em deficiência, mas sim no que o corpo pode dar ao desporto”.